Mertens si conferma goleador implacabile nelle gare di mezzogiorno (nove gol per lui) e sfata il tabù Atalanta, Immobile si infortuna alla mezz'ora ma la Lazio vola sulle ali dei centrocampisti Luis Alberto e Milinkovic-Savic (due volte), Quagliarella supera il primato personale di reti in A (15 con la tripletta alla Fiorentina), mentre Destro e Berardi tornano a battere un colpo. Sono questi i principali highlight della 21a giornata di serie A per i fantallenatori. Un quadro completato anche dai gol inattesi dai crotonesi Barberis e Ricci (con assist), del torinese Obi e del friulano Samir.

Tra i "cattivi" di giornata, invece, spicca la difesa da incubo della Lazio, con Bastos che si è fatto beffare da Pucciarelli, in occasione del primo momentaneo pari del Chievo, e Wallace che, dopo una serie di incertezze, ha rischiato anche di regalare un rigore, poi giustamente annullato con l'ausilio del Var. Male anche il fiorentino Pezzella, che ha perso il confronto diretto con Quagliarella; terza espulsione stagionale per il veronese Zuculini.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.