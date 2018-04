La Roma non si lascia distrarre dall'impegno col Liverpool in Champions, il Sassuolo ipoteca la salvezza e la Fiorentina mette da parte le ambizioni europee. Sono alcune delle suggestioni emerse dagli anticipi della 34a giornata di serie A. A Ferrara i giallorossi, dopo le proteste spalline per un presunto fallo in area di Fazio su Antenucci, prendono il largo prima con l'autogol di Vicari (tentativo di anticipo su Strootman), poi con le reti di Nainggolan e infine con la rete di Schick, su bell'assist di Lorenzo Pellegrini.

Nel match del Mapei Stadium, invece, è un altro gol di Politano a decidere. Viola ridimensionati da un altro ko che ridimensiona le opportunità di qualificazione all'Europa League. A incidere in maniera significativa l'inferiorità numerica per oltre un'ora, provocata dall'ingenua espulsione di Dabo. In serata, a San Siro, il Benevento ha un solo risultato per evitare la condanna anticipata alla serie B e ci mette impegno e grande sfrontatezza. Proprio da una fulminea ripartenza, con annessa invenzione di Viola, arriva nel primo tempo la rete di Iemmello. Alla ripresa, il Milan ci prova con insistenza, colpisce anche una traversa con Kessié, ma non riesce a sbloccare il risultato nonostante l'ultimo quarto d'ora in superiorità numerica per l'espulsione di Diabaté.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Spal-Roma

Bonus e malus

GOL: Nainggolan, Schick

AUTOGOL: Vicari (-2)

GOL SUBITI: Meret (-3)

ASSIST: Pellegrini

AMMONITI: Vicari, Everton Luiz, Schiattarella, Grassi, Strootman

Sassuolo-Fiorentina

Bonus e malus

GOL: Politano

GOL SUBITI: Dragowski (-1)

ASSIST: Adjapong

AMMONITI: Peluso, Berardi, Lemos, Adjapong, Rogerio, Consigli, Laurini, Benassi

ESPULSI: Dabo

Milan-Benevento

Bonus e malus

GOL: Iemmello

GOL SUBITI: Donnarumma (-1)

ASSIST: Viola

AMMONITI: Locatelli, Sagna

ESPULSI: Diabaté