Seconda battuta d'arresto consecutiva per la Fiorentina che ha perso in casa del Sassuolo in virtù di un goal di Matteo Politano sul finire della prima frazione. Partita non proprio facile da leggere perché le squadre non hanno lasciato spazio agli avversari in nessun modo e fino al lampo dell'esterno neroverde era successo davvero pochissimo. Nella ripresa si sono aperti tanti spazi in virtù dell'inferiorità numerica viola e per la voglia di recuperare della squadra di Stefano Pioli: la gara è stata molto più godibile. I ragazzi di Giuseppe Iachini hanno dimostrato grande personalità in diversi momenti della partita e sono riusciti a portare a casa 3 punti fondamentali.

Avvio poco entusiasmante e al minuto 13 è arrivato l'omaggio dei presenti al Mapei Stadium per Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso tragicamente lo scorso 4 marzo. Il ricordo del difensore è molto vivo nella memoria di tutti e su ogni campo in cui gioca la Viola viene ricordato con molta commozione.

Al 30′ la squadra di Pioli è rimasta in 10 per l'espulsione di Bryan Dabo che si è beccato due cartellini gialli per interventi evitabili e, in un certo senso, inutili anche se la seconda ammonizione è parsa eccessiva. Nonostante il possesso palla sia di marca viola, le uniche conclusioni in porta sono state del Sassuolo ma Dragowski non ha mai avuto problemi. Proprio quando il tempo sembrava scorrere via senza troppi entusiasmi, ecco che al 41′ Matteo Politano ha portato in vantaggio la squadra di Iachini con un grandissimo tiro di sinistro dal limite dell'area che si è infilato nell'angolo alto della porta viola. Ottava rete in campionato per l'esterno classe 1993 scuola Roma, quarto nelle ultime quattro gare.

La Viola ha provato a reagire all'inizio della ripresa ma non ci sono state grandi interventi per Consigli mentre il collega Dragowski ha dovuto effettuare un intervento di piede, abbastanza difficile, e una respinta con le mani per impedire il raddoppio del Sassuolo con il solito Politano e con Ragusa. Nel finale è Matri che va vicino al goal ma il suo tiro incrociato termine fuori di pochissimo.

Dopo le serie di 8 risultati consecutivi la Fiorentina non è riuscita a riprendere lo slancio interrotto dalla sconfitta casalinga con la Lazio e l'Europa League, che sembrava alla portata nelle ultime settimane, potrebbe scappar via. Sassuolo ha messo a referto la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Verona e quattro pareggi di fila, conquistando un altro mattoncino verso la salvezza: la gara che Iachini & co. guaderanno con grande interesse domani è quella tra Udinese e Crotone.