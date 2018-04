Doccia fredda per il Liverpool nell'anticipo della 35a giornata della Premier League. La squadra di Klopp, probabilmente distratta dal pensiero della semifinale d'andata in programma martedì 24 aprile ad Anfield contro la Roma, è stata fermata sul 2-2 dall'ultima in classifica. Una beffa per i Reds che in avanti di due reti, grazie alle reti di Ings e di un Salah da record, si sono fatti rimontare nel finale perdendo la chance di avvicinarsi ulteriormente al secondo posto occupato dal Manchester United.

WBA-Liverpool, sembrava tutto facile per i Reds

Tutto lasciava presagire un altro pomeriggio da incorniciare per il Liverpool sul campo del fanalino di coda West Bromwich Albion reduce dalla vittoria decisiva per l'assegnazione del titolo al City in casa dello United. Gli uomini di Klopp infatti già al 4′ hanno trovato il vantaggio con Ings. Una rete che sembrava mettere in discesa la partita con la squadra ospite che al 72′ ha trovato anche il raddoppio con Salah.

Salah, ennesimo gol e record in Premier League

Nessun turnover per l'egiziano in vista della sfida contro la sua ex squadra giallorossa in Champions. Una scelta che ha premiato Klopp con l'ennesima rete dell'attaccante: 41 reti in 45 partite stagionali per Salah che ha realizzato la 31a rete della sua Premier League. Un risultato eccezionale e da record per Momo che ha così eguagliato il record di gol detenuto finora da 3 campioni del calibro di Shearer, Cristiano Ronaldo e Suarez.

Il Liverpool pensa alla Roma e si distrae, il WBA ne approfitta

La gioia individuale di Salah però viene cancellata da quanto accaduto nel finale di gara. Il Liverpool si è addormentato, incassando un doppio colpo da ko della formazione di casa. Prima Livermore al 79′ e poi Rondon all'88' hanno fissato il punteggio sul 2-2. Non il migliore modo per approcciarsi alla gara contro la Roma per la squadra inglese che ha visto sfumare una vittoria che sembrava messa in cascina a poco più di 10′ dal termine.