Roma-Liverpool è già iniziata. La semifinale di Champions League per la squadra di Eusebio Di Francesco è l'appuntamento dell'anno e i tifosi giallorossi non vogliono perdersi nemmeno un secondo di questo straordinario doppio confronto. La prima gara si giocherà ad Anfield Road il 24 aprile mentre il ritorno è previsto per il 2 maggio all'Olimpico. Per i primi 90′ di questo doppio scontro l'Alitalia ha organizzato un volo straordinario dedicato ai tifosi della squadra capitolina che vogliono recarsi a Liverpool: il collegamento diretto offrirà la possibilità a 262 persone di partire da Roma Fiumicino alle ore 10.00 (arrivo a Liverpool alle 12.10 locali) e di tornare a Fiumicino alle ore 4.50 (partenza all'1.10 ora locale). Il prezzo sul sito dell'Alitalia è di 748,49 euro tra andata e ritorno mentre il prezzo del biglietto per il settore ospiti è di 56 euro. L'Airbus 330 non è l'unica opzione per recarsi a vedere il match di Anfield: la compagnia italiana opera anche quattro voli al giorno di linea fra Roma e Londra Heathrow e otto voli al giorno di linea fra Milano Linate e la capitale inglese. A riportare questa notizia è il Corriere dello Sport.

Roma-Liverpool, vendita online chiusa prima del sold out

Grandi code ai Roma Store accaparrarsi il fatidico ticket: Roma-Liverpool è la gara più importante degli ultimi 18 anni per la squadra giallorossa e i tifosi non hanno nessuna intenzione di perdersela. Dalle ore 13:36 è terminata la vendita dei biglietti sul web ed è invece proseguita nei negozi fisici del club dove in mattinata c’erano stati alcuni problemi di linea di sistema. Secondo quanto riportato da forzaroma.info la vendita è proseguita senza intoppi nonostante qualche problema di linea che ha bloccato l’emissione dei biglietti per diversi minuti. Per agevolare le persone in fila da ore davanti ai negozi dalle prime ore dell'alba è stato scelto di chiudere la vendita libera sul web.