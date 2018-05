La giornata delle doppiette degli assistman. Dopo Suso, Bonaventura e Douglas Costa (8 in pagella per il brasiliano) negli anticipi del 36° turno, oggi è toccato a Brozovic far la differenza in rifinitura con i passaggi vincenti per Ranocchia e Icardi e Ljajic, determinante nel pari del Torino col Napoli. Di Rafinha e Borja Valero, invece, gli altri gol nell'ampio successo dei nerazzurri sull'Udinese per 4-0 (un paio dei quali sulla coscienza di Bizzarri). Friulani sempre più giù, a rischio retrocessione e ormai inaffidabili in chiave fantacalcio.

Guardando alle altre gare, spicca il terzo gol stagionale dell'atalantino Barrow, che ormai non può essere più considerato una sorpresa in questo finale di stagione. Nella stessa gara, bravo anche il laziale Caceido a non far rimpiangere l'infortunato Immobile, ben coadiuvato da Luis Alberto, salito a quota 13 assist e sempre più leader della specialità. Da segnalare anche il ritorno al gol di Mertens, favorito da una topica clamorosa di Burdisso, e Hamsik, oltre a quello di Birsa, spostato dal neo-tecnico D'Anna nel tridente d'attacco del Chievo.

A proposito di ritorni, ancora più significativa la marcatura di Pepito Rossi, a cui il gol mancava da oltre un anno, subito seguito dal centro di Lapadula, utile a ribaltare il vantaggio di Benassi. Ha rovinato la sua buona prestazione, invece, Pandev espulso dopo 70 minuti e tra le principali cause del ritorno in partita della Viola con Eysseric, al primo centro italiano, bissato dal 3-2 di Dabo.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Udinese-Inter

Bonus e malus

GOL: Ranocchia, Rafinha, Icardi, Borja Valero

GOL SUBITI: Bizzarri (-4)

ASSIST: Brozovic (2)

AMMONITI: Danilo

ESPULSI: Fofana

Chievo-Crotone

Bonus e malus

GOL: Birsa, Stepinski

GOL SUBITI: Cordaz (-2)

ASSIST: Gobbi

AMMONITI: Radovanovic, Rigoni, Hetemaj

Genoa-Fiorentina

Bonus e malus

GOL: Rossi, Lapadula, Benassi, Eysseric, Dabo

GOL SUBITI: Perin (-3), Sportiello (-2)

ASSIST: Bessa, Hiljemark, Simeone, Falcinelli

AMMONITI: Bertolacci, Spolli, Badelj, Gaspar, Biraghi, Saponara, Dabo

ESPULSI: Pandev

Lazio-Atalanta

Bonus e malus

GOL: Caceido, Barrow

GOL SUBITI: Strakosha (-1), Berisha (-1)

ASSIST: Luis Alberto, De Roon

AMMONITI: Luis Felipe, Murgia, Masiello

Napoli-Torino

Bonus e malus

GOL: Mertens, Hamsik, Baselli, De Silvestri

GOL SUBITI: Reina (-1), Sirigu (-2)

ASSIST: Callejon, Ljajic (2)

AMMONITI: Mario Rui, Burdisso, Baselli, Belotti

Spal-Benevento

Bonus e malus

GOL: Paloschi, Antenucci

GOL SUBITI: Puggioni (-2)

AMMONITI: Vicari, Mattiello, Sandro

Sassuolo-Sampdoria

Bonus e malus

Cagliari-Roma

Bonus e malus

Juventus-Bologna

Bonus e malus

GOL: Verdi, Khedira, Dybala

AUTOGOL: De Maio (-2)

GOL SUBITI: Buffon (-1), Mirante (-3)

ASSIST: Douglas Costa (2)

AMMONITI: Cuadrado, Rugani, Poli, Crisetig, Palacio

Milan-Verona

Bonus e malus

GOL: Calhanoglu, Cutrone, Abate, Borini, Lee

GOL SUBITI: Donnarumma (-1), Silvestri (-4)

ASSIST: Suso (2), Bonaventura (2)

AMMONITI: Musacchio