La Juventus si aggrappa a Douglas Costa e avvicina il Tricolore, il Milan batte il Verona e si riprende il sesto posto. In sintesi, gli esiti dei due anticipi della 36a giornata di serie A. A Torino, Verdi fa tremare i bianconeri, poi Allegri cambia marcia nel secondo tempo e grazie a due assist di Costa ribalta il match con le reti di Khedira e Dybala, anticipate dall'autogol di De Maio (propiziato da un cross tagliato di Cuadrado). Nel primo tempo, brutta prestazione di Higuain e soci culminata nel rigore, nato da un pasticcio tra Buffon e Rugani, realizzato da Verdi.

Nell'altro match di San Siro, tutto subito in discesa per i rossoneri, capaci di realizzare due gol per tempo, utili anche a far riposare i pezzi pregiati (Romagnoli, Suso e Kalinic), sostituiti anzitempo. A sbloccare la partita è subito Calhanoglu, seguito da Cutrone. Nella ripresa Abate fa il tris e, dopo una girandola di cambi, arriva anche il momentaneo 3-1 del veronese Lee. A chiudere i conti ci pensa il neo-entrato Borini. Grandi protagonisti anche Suso e Bonaventura, autori di due assist a testa. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Juventus-Bologna

Voti e pagelle

Juventus: Buffon (5,5), Alex Sandro (6), Asamoah (6), Barzagli (6 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Rugani (5,5 e 6), Khedira (6 e 6,5), Marchisio (6 e 5), Matuidi (5,5), Costa (8), Cuadrado (7 e 6,5), Lichtsteiner (6), Dybala (6), Higuain (5,5 e 6). Bologna: Mirante (6), De Maio (5), Krafth (5 e 6), Torosidis (5 e 6), Mbaye (6 e 5,5), Keita (5 e 5,5), Romagnoli (5,5 e 6), Crisetig (6,5 e 6), Nagy (6,5 e 5,5), Poli (5,5 e 6), Verdi (6,5 e 7), Destro (5,5 e 6), Avenatti (5 e 6), Palacio (5,5).

Milan-Verona

Voti e pagelle

Milan: Donnarumma (6), Abate (6,5 e 7), Bonucci (6), Rodriguez (6), Romagnoli (6), Musacchio (6), Kessié (6), Locatelli (6 e 6,5), Bonaventura (7 e 6), Calhanoglu (7 e 7,5), Suso (7 e 6,5), Borini (6,5), Cutrone (7), Kalinic (6 e 5). Verona: Silvestri (5,5 e 5), Caracciolo (5), Heurtaux (4), Romulo (6 e 5,5), Bearzotti (4,5), Calvano (4 e 5), Zuculini (6,5 e 6), Danzi (4,5 e 5,5), Fares (4), Cerci (5,5 e 4,5), Petkovic (5,5 e 4), Lee (6,5), Matos (4 e 5).