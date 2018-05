La differenza c'è e si vede. Quando Douglas Costa scende in campo la Juventus cambia faccia. E' successo anche contro il Bologna, in una partita che si era messa male per i giocatori di Massimiliano Allegri, dopo il rigore vincente di Verdi. Il suo ingresso nel secondo tempo, ha infatti trasformato i bianconeri e convertito lo 0-1 dei primi 45 minuti in una vittoria importante per il settimo scudetto consecutivo.

Per l'ex giocatore del Bayern Monaco (che verrà probabilmente riscattato nella prossima estate) è stata una giornata indimenticabile, cominciata con la notizia più attesa e più bella: la nascita di sua figlia Linda. Se per molti tifosi bianconeri il 5 maggio rievoca uno scudetto vinto all'ultima giornata contro l'Inter di Ronaldo, per l'attaccante di Allegri avrà dunque un significato ancora più importante.

L'importanza di Massimiliano Allegri

Con il cuore in subbuglio per la nascita della primogenita, Douglas Costa non ha comunque voluto far mancare il suo apporto alla squadra nel momento decisivo del campionato. I suoi 45 minuti giocati contro il Bologna sono infatti stati devastanti. Imprendibile per tutti i difensori di Roberto Donadoni, il brasiliano è stato decisivo con gli assist per i gol di Khedira e Dybala prima di tentare gloria personale con una rabona pazzesca che ha fatto saltare in piedi tutto lo Stadium.

Come ha segnalato Opta, il ventisettenne ex Gremio è ormai diventato un uomo indispensabile anche partendo dalla panchina, da dove è entrato in campo per fornire ben 12 assist in questa Serie A. Il merito della sua rinascita ed attribuire anche all'attuale allenatore bianconero: "Allegri è stato fondamentale nella mia crescita – ha spiegato Douglas Costa qualche giorno fa – e la Juventus è stata la scelta migliore della mia vita".