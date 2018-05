La Juventus va sotto e poi strappa con orgoglio i tre punti al Bologna, il Milan manda il Verona in B. Questi gli esiti dei due anticipi della 36a giornata di serie A. I bianconeri si complicano la vita con il Bologna: dopo l'occasione capitata in apertura sui piedi di Higuain e una conclusione di Dybala, Buffon e Rugani pasticciano e regalano un rigore ai felsinei per atterramento di Crisetig. Dal dischetto si presenta Verdi che non sbaglia. Alla ripresa Allegri sceglie di mandare subito in campo Douglas Costa e la Juve cambia improvvisamente ritmo. Passano pochi minuti ed è l'autogol di De Maio a consentire il pari. Quindi è proprio Costa a salire in cattedra e a regalare due rifiniture determinanti per Khedira e Dybala. Nel giro di 25′ così gli juventini per ribaltare il Bologna.

Nel match di San Siro, i rossoneri riescono subito a indirizzare la contesa sui giusti binari. Calhanoglu la sblocca dopo 10′, su imbeccata perfetta di Suso, quindi tocca a Cutrone raddoppiare prima dell'intervallo su verticalizzazione di Bonaventura. Alla ripresa Abate piazza il tris, grazie all'imbeccata di un ispiratissimo Suso. A questo punto Gattuso decide di far respirare alcuni suoi tasselli chiave (Romagnoli, lo stesso spagnolo e Cutrone) lanciando nella mischia Musacchio, Borini e Kalinic. Il resto del match vale solo per gli almanacchi: il veronese Lee accorcia le distanze, il neo-entrato Borini completa il poker con il secondo assist anche di Bonaventura.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Juventus-Bologna

Bonus e malus

GOL: Verdi, Khedira, Dybala

AUTOGOL: De Maio (-2)

GOL SUBITI: Buffon (-1), Mirante (-3)

ASSIST: Douglas Costa (2)

AMMONITI: Cuadrado, Rugani, Poli, Crisetig, Palacio

Milan-Verona

Bonus e malus

GOL: Calhanoglu, Cutrone, Abate, Borini, Lee

GOL SUBITI: Donnarumma (-1), Silvestri (-4)

ASSIST: Suso (2), Bonaventura (2)

AMMONITI: Musacchio