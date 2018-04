Giornata piuttosto magra al fantacalcio, la 32esima di serie A. Tante gare senza reti, pochi bonus e fantallenatori delusi che attendono, quasi come sentenze, i probabili 0-0 che condizioneranno anche i loro rispettivi turni. Dopo gli anticipi del sabato caratterizzati da quattro gol in altrettanti match, con i clean sheet di Chievo-Torino e Atalanta-Inter (le pagelle degli anticipi), oggi è stata la volta di Fiorentina-Spal, nonostante un ottimo Chiesa, e Milan-Napoli.

A prendersi la copertina del turno, dunque, sono due protagonisti della stessa gara, Sassuolo-Benevento. Da una parte Politano, dall'altra Diabate, entrambi autori di doppiette che confermano l'ottimo momento dei due, soprattutto dell'attaccante dei campani al settimo centro in sei presenze. Molto bene anche il compagno di squadra di Politano, Babacar, assistman in occasione di entrambi i gol. Da segnalare anche il ritorno al gol di Verdi contro il Verona.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.