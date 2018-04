Di lui De Zerbi – tecnico mai troppo generoso in fatto di complimenti, specie nei confronti dei propri giocatori – ha detto: "in area di rigore è un fuoriclasse". Un'investitura che calza a pennello, almeno a guardare le ultime prestazioni di Cheick Diabaté, attaccante maliano del Benevento, capace di fornire un senso nuovo al finale di stagione dei campani, ormai con più di un piede in serie B.

A regalargli la copertina sono stati i due gol di testa che hanno fatto tribolare la Juventus, ma prima e dopo il big match con i bianconeri il maliano è riuscito a lasciare il segno contro il Crotone, in appena 12 minuti di impiego (rete decisiva per la vittoria), il Verona con un'altra doppietta in 90′ (coincisa con un altro successo) e infine contro il Sassuolo nella gara di oggi.

Numeri da capogiro

In tutto sono sei gol in altrettante presenze, ma per una media ancora più esaltante a guardare i minuti in cui è sceso in campo. Contando solo il primo tempo della gara con il Sassuolo sono stati 239, a un ritmo di un gol ogni 39. Non riuscisse a ripetersi nella seconda frazione, resterebbe comunque padrone di una straordinaria media di una realizzazione ogni 47′. In soldoni due gol a partita.

http://dai.ly/x6hurcy

Bomber vero

Classe '88, nazionale del Mali, dopo gli inizi in patria si è spostato in Francia, dove è cresciuto alla corte del Bordeaux. Maglia che ha vestito, dopo una parentesi con l'Ajaccio (14 centri in 30 gare giocate nel 2008-2009), dal 2010 al 2016 realizzando 50 gol in 127 presenze. Nel 2016, quindi il trasferimento in Turchia, all'Osmanlispor dove non sfonda e finisce in prestito, ancora in Francia, al Metz dove in sei mesi, tra gennaio e giugno 2017, è stato protagonista di un exploit simile a quello in corso in Campania con 8 reti in 14 gare. Il resto è storia recente con il Benevento abile a scovarlo in Turchia, dove in questa stagione non era ancora sceso in campo.

Che colpo al fantacalcio

C'è dunque da fare i complimenti a chi avesse puntato su di lui al fantacalcio, con una giocata figlia di un mix tra fiuto, fortuna e passione per i nomi esotici. Anche nel gioco più amato dopo il calcio, Diabate sta confermando numeri incredibili con una media superiore al 7 e una fantamedia molto vicina all'11. Insomma, un giocatore da 10 e lode, da tenere d'occhio anche in proiezione futura.