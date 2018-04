L'Inter non si sblocca, il Genoa si gode la salvezza anticipata, Cagliari e Chievo avvicinano l'obiettivo, sempre più nei guai l'Udinese. Questi i risultati degli anticipi della 32a giornata di serie A (le probabili formazioni dei match di domani). A Bergamo, l'Atalanta oppone una fiera resistenza all'Inter: pur senza Ilicic e Petagna, i bergamaschi si fanno valere con l'insolito tandem Gomez-Barrow, capaci di costruire ben 4 palle gol nel solo primo tempo. Gli ospiti reagiscono con Perisic e Rafinha, oltre a sfiorare il gol anche con Gagliardini nel finale, ma la gara non si sblocca dallo 0-0.

Negli altri match, la coppia Medeiros-Bessa, arrivata in blocco al mercato di gennaio, fa felice Ballardini confezionando il gol vittoria sul Crotone, utile a mandare in archivio i giochi permanenza in A per i rossoblù. Sempre più in affanno, invece, i calabresi allenati da Zenga incapaci di proporre un'adeguata reazione nonostante le tre punte contemporaneamente in campo. Finisce 0-0, invece, la sfida tra Chievo e Torino: passo in avanti verso l'obiettivo stagionale per i padroni di casa, rallentamento per i granata che pure hanno fatto la partita in lungo e largo.

A Cagliari, infine, i sardi inguaiano l'Udinese alla nona sconfitta consecutiva. Brutte notizie per Oddo che pure era passato in vantaggio con Lasagna, poi però l'atteggiamento troppo rinunciatario dei friulani ha permesso agli uomini di Lopez di riportarsi in partita con Pavoletti, lesto a ribadire in rete una punizione di Cigarini finita sul palo, e di ribaltare il risultato a poco dalla fine con Ceppitelli.

Cagliari-Udinese

Bonus e malus

GOL: Pavoletti, Ceppitelli, Lasagna

GOL SUBITI: Cragno (-1), Bizzarri (-2)

ASSIST: Cossu, Barak

AMMONITI: Barella, Cigarini, Danilo, Fofana, Hallfredsson

Genoa-Crotone

Bonus e malus

GOL: Bessa

GOL SUBITI: Cordaz (-1)

ASSIST: Medeiros

AMMONITI: Pereira, Medeiros, Tumminello, Ajeti, Trotta

Chievo-Torino

Bonus e malus

AMMONITI: Inglese

ESPULSI: Bani

Atalanta-Inter

Bonus e malus

AMMONITI: Toloi, Caldara, Masiello, Mancini, Miranda, Borja Valero