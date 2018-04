Inter e Atalanta non vanno oltre lo 0-0, lo stesso risultato fa felice il Chievo, il Genoa brinda alla salvezza e il Cagliari si avvicina. Sono stati anticipi ricchi di colpi di scena, ma poveri di gol, quelli della 32a giornata di serie A. Quattro in tutto, in altrettante gare, che hanno permesso però ad alcune formazioni di avvicinare i rispettivi risultati stagionali. Brutta prestazione per l'Inter a Bergamo: si salva solo Rafinha mentre, tra gli atalantini, è tornato a mettersi in luce da titolare il giovanissimo Barrow. Tante le occasioni create ambo le parti, ma porte immacolate.

È finita 0-0 anche Chievo-Torino: i veronesi si arroccano davanti a Sorrentino, i granata ci provano con insistenza beneficiando anche dell'espulsione di Bani nell'ultima mezz'ora, ma pure in questo caso la situazione non si sblocca. È bastata una rete di Bessa, invece, a prolungare il buon momento del Genoa che, contro il Crotone, ha raggiunto l'obiettivo di mettersi in sicurezza in classifica. Infine buone notizie anche per il Cagliari che ribalta l'iniziale vantaggio di Lasagna, in virtù delle reti di Pavoletti e Ceppitelli. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Atalanta-Inter

Voti e pagelle

Atalanta: Berisha (6,5), Caldara (6,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Gosens (6,5 e 6), Hateboer (6,5 e 6), Masiello (6,5 e 7), Toloi (5,5 e 6,5), Cristante (6 e 5,5), Freuler (6,5), De Roon (6 e 6,5), Gomez (5 e 5,5), Cornelius (5,5 e 5), Barrow (7 e 6,5). Inter: Handanovic (7), D'Ambrosio (6,5), Miranda (7), Santon (5 e 6), Skriniar (5,5), Cancelo (5,5), Gagliardini (6), Borja Valero (4,5 e 5), Perisic (5,5), Rafinha (5,5), Eder (6,5), Icardi (5,5 e 5).

Chievo-Torino

Voti e pagelle

Chievo: Sorrentino (6,5), Bani (5,5 e 5), Cacciatore (5,5 e 6), Jaroszynski (6), Tomovic (6), Bastien (6 e 5,5), Castro (5,5 e 5), Hetemaj (6), Radovanovic (6,5 e 6), Rigoni (6,5), Inglese (5,5 e 5), Stepinski (5,5). Torino: Sirigu (6), De Silvestri (6 e 5,5), Barreca (5 e 5,5), Moretti (6 e 5,5), N'Koulou (6,5 e 6), Bonifazi (6), Ansaldi (6,5), Burdisso (6 e 6,5), Baselli (6,5 e 6), Iago Falque (5,5), Ljajic (6), Rincon (6 e 5,5), Belotti (5).

Genoa-Crotone

Voti e pagelle

Genoa: Perin (6 e 5,5), Rossettini (5,5 e 6), Spolli (6 e 6,5), Zukanovic (6,5 e 6), Bertolacci (6), Hiljemark (6,5), Laxalt (6), Lazovic (6 e 6,5), Pereira (6), Medeiros (6,5), Pandev (6 e sv), Bessa (6,5 e 7), Cofie (6 e 6,5), Galabinov (5,5). Crotone: Cordaz (6 e 6,5), Ceccherini (5,5 e 6,5), Faraoni (6 e 5,5), Martella (6), Sampirisi (5,5 e 6), Ajeti (4,5 e 5,5), Barberis (6), Mandragora (6,5 e 6), Stoian (5 e 6), Tumminello (6), Simy (5,5 e 6,5), Trotta (6), Ricci (5 e 6).

Cagliari-Udinese

Voti e pagelle

Cagliari: Cragno (6 e 6,5), Ceppitelli (7), Miangue (6 e 6,5), Ionita (6), Pisacane (6,5), Castan (5,5 e 6), Barella (5,5 e 6), Cigarini (7 e 6,5), Cossu (6), Faragò (5,5 e 6), Padoin (6,5 e 7), Pavoletti (7), Sau (6,5). Udinese: Bizzarri (6 e 5,5), Adnan (5 e 5,5), Danilo (5,5), Samir (4,5 e 5,5), Nuytinck (4,5 e 5), Balic (5 e 5,5), Hallfredsson (5 e 5,5), Barak (6), Fofana (6), Stryger Larsen (5,5 e 6), Lasagna (6,5), Jankto (5 e 5,5), Maxi Lopez (5 e 5,5), De Paul (4,5 e 5).