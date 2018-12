Una giornata con il fiato sospeso, la 15a di serie A, e senza esiti scontati. Sufficiente dare un'occhiata all'andamento di tre gare concluse ben oltre il 90′: Cagliari-Roma, Lazio-Sampdoria e Sassuolo-Fiorentina. I sardi, nonostante la doppia inferiorità numerica (espulsi Srna e Ceppitelli per proteste), hanno raggiunto i giallorossi al 95′ con Sau che ha fatto il paio con la rete di Ionita all'83' (anche un assist per il centrocampista di Maran; di Cristante e Kolarov i gol della Roma); all'Olimpico, invece, dopo il 2-1 al 96′ di Immobile è arrivato il 2-2 di Saponara al 99′; ancora meglio ha fatto la Fiorentina, al Mapei Stadium, passata dal 3-1 al 3-3 con i centri di Benassi all'89' e Mirallas al 98′.

Ancora a proposito della gara di Reggio Emilia, l'altro motivo di interesse è determinato dal ritorno al gol di Simeone, proprio in occasione della prima esclusione dalla formazione titolare per scelta tecnica. In tema di attaccanti, da rimarcare la quinta gara consecutiva in gol per Quagliarella (quota 8 per lui), decimo centro per Immobile direttamente dal dischetto, otto per Caputo nonostante già due errori dagli undici metri, favorito dall'assist del compagno di reparto La Gumina poi anche autore del 2-1, primo sigillo della gestione-Nicola per Lasagna (e tre in totale), che ha dovuto fare i conti però con la giornata di grazia di Zapata, autore di una tripletta contro i friulani, utile a portare a cinque il computo stagionale.

Sono sette, invece, le marcature di Milik che, dopo il 2-1 decisivo della scorsa settimana contro l'Atalanta, ne ha piazzate due al Frosinone arrotondando il 4-0 finale, anticipato da Zielinski e Ounas, quest'ultimo al secondo gol in maglia Napoli. A margine, da segnalare l'eurogol di Bruno Alves direttamente su calcio di punizione contro il Chievo che si era portato in vantaggio con Stepinski.

Juventus-Inter

Bonus e malus

GOL: Mandzukic

GOL SUBITI: Handanovic (-1)

ASSIST: Cancelo

AMMONITI: Betancur, Pjanic, Brozovic, Perisic

Napoli-Frosinone

Bonus e malus

GOL: Zielinski, Ounas, Milik (2)

GOL SUBITI: Sportiello (-4)

ASSIST: Ghoulam (2), Insigne

AMMONITI: Zielinski, Campbell, Cassata

Cagliari-Roma

Bonus e malus

GOL: Ionita, Sau, Cristante, Kolarov

GOL SUBITI: Cragno (-2), Olsen (-2)

ASSIST: Joao Pedro, Ionita, Kluivert

AMMONITI: Faragò, Sau, Cristante

ESPULSI: Srna, Ceppitelli

Lazio-Sampdoria

Bonus e malus

GOL: Acerbi, Immobile, Quagliarella, Saponara

GOL SUBITI: Strakosha (-2), Audero (-2)

ASSIST: Parolo, Murru, Kownacki

AMMONITI: Wallace, Immobile, Caicedo, Andersen, Linetty

Sassuolo-Fiorentina

Bonus e malus

GOL: Duncan, Babacar, Sensi, Benassi, Simeone, Mirallas

GOL SUBITI: Consigli (-3), Lafont (-3)

ASSIST: Duncan, Berardi, Pezzella

ammoniti: Sensi, Berardi, Matri, Fernandes, Veretout, Benassi

ESPULSI: Djuricic, Milenkovic

Empoli-Bologna

Bonus e malus

GOL: Caputo, La Gumina, Poli

GOL SUBITI: Provedel (-1), Skorupski (-1)

ASSIST: La Gumina, Palacio

AMMONITI: Veseli, Poli, Dzemaili

Parma-Chievo

Bonus e malus

GOL: Bruno Alves, Stepinski

GOL SUBITI: Sepe (-1), Sorrentino (-1)

ASSIST: Pellissier

AMMONITI: Gagliolo, Barillà, Biabiany, Rigoni, Depaoli, Hetemaj

ESPULSI: Depaoli

Udinese-Atalanta

Bonus e malus

GOL: Lasagna, Zapata (3)

GOL SUBITI: Musso (-3), Berisha (-1)

ASSIST: D'Alessandro, Toloi, Hateboer

AMMONITI: Stryger-Larsen, Masiello

