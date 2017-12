Campione d'inverno senza attendere il risultato della Juventus e con più punti di tutti nell'anno solare. Sono questi i primati del Napoli che, ieri nell'anticipo della 19a giornata, ha superato il Crotone con il risultato di 1-0. A spingere i partenopei ancora una volta il leader silenzioso Hamsik, nuovamente a segno dopo appena 17 minuti e abile a far impennare il suo rendimento proprio quando più serviva alla squadra di Sarri.

Nel Crotone un super-Cordaz ha limitato i danni respingendo al mittente diverse occasioni, soprattutto capitate sul piede di Insigne, il più pericoloso dei suoi (qui tutti i bonus e malus del match). Il tecnico calabrese, Walter Zenga, però può recriminare per un mani in area di Mertens che avrebbe meritato almeno un controllo con il Var. Ma diamo un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali del match, anche attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Allan imprescindibile.

Questo girone di andata chiuso in vetta ha consacrato un altro elemento imprescindibile nello scacchiere di Sarri: l'ex Udinese, Allan. Da interdittore e "distruttore" del gioco altrui, il brasiliano si è affermato come elemento versatile, capace di inventare, suggerire e rendersi decisivo anche in zona gol. Per lui 19 presenze, tre gol, altrettanti assist, una media vicina al 6,5 e una fantamedia superiore al 7: numeri che certificano una continuità di rendimento sorprendente.

Hamsik non sbaglia un colpo.

Il capitano slovacco ha chiuso il girone di andata risollevando le quotazioni di squadra, ma soprattutto le sue. Tre gol nelle ultime tre gare, ma soprattutto un rendimento che nulla ha a che vedere con il giocatore incostante e "grigio" visto nelle precedenti 16 presenze. Per lui, quattro centri complessivi un assist e una media di poco superiore al 6 (6,8 la fantamedia).

Crotone-Napoli.

Voti e pagelle.

Crotone: Cordaz (7), Faraoni (5,5 dalla Gazzetta e 5 dal Corriere), Ceccherini (5,5), Simic (5 e 6), Sampirisi (6 e 6,5), Martella (6), Rohden (5 e 5,5), Barberis (5,5), Crociata (6), Mandragora (6), Trotta (5,5), Budimir (5), Stoian (6). Napoli: Reina (6,5 e 7), Maggio (6 e 6,5), Albiol (6,5), Koulibaly (7 e 6,5), Hysaj (6), Allan (7 e 7,5), Jorginho (5,5 e 6), Diawara (6 e sv), Hamsik (7), Callejon (5,5 e 6), Mertens (5 e 5,5), Zielinski (6,5 e 6), Insigne (7 e 6,5).