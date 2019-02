La Roma torna alla vittoria con il Chievo e aggancia la Lazio al quarto posto. (le pagelle di Lazio-Chievo) Così nel secondo anticipo della 23a giornata di serie A. Al Bentegodi finisce 3-0, ma al di là della partenza sprint dei giallorossi e di un finale di gara in crescendo, l'andamento centrale dice ben altro rispetto al risultato conclusivo, come testimonia la presenza di Mirante tra i migliori in campo di Di Francesco. Pronti via ed è El Shaarawy a sbloccare la partita dopo 9′ approfittando di un rilancio corto di Sorrentino e di una tardiva uscita di Frey. Passano altri nove minuti e Dzeko piazza il bis. Questo, però, è il momento in cui si spegne un po' la luce per i giallorossi.

Nonostante i due gol, il Chievo prova a reagire e si fa vedere ripetutamente dalle parti di Mirante, impegnato due volte da Djordjevic, una da Stepinski e anche da Diousse dalla distanza. Alla ripresa, Dzeko e compagni provano a scacciare gli incubi della rimonta trovando subito il tris con Kolarov e da questo momento in poi la gara si mette definitivamente in discesa. Dzeko e Fazio sfiorano il poker per ben tre volte nel giro di altrettanti minuti (dal 77′ al 79′), El Shaarawy colpisce il palo di prima intenzione e nel finale c'è spazio anche per una galoppata di Schelotto che Mirante neutralizza. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali del match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Chievo-Roma

Voti e pagelle

Chievo: Sorrentino (5,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Bani (4,5 e 5), Barba (5,5 e 6), Depaoli (5,5 e 6), Frey (5), Rossettini (5 e 4,5), Diousse (5,5), Giaccherini (5,5 e 5), Hetemaj (5), Schelotto (6 e sv), Djordjevic (5,5), Leris (6 e 5,5), Piazon (5,5), Stepinski (5). Roma: Mirante (6,5), Fazio (6 e 6,5), Florenzi (6), Karsdorp (6 e 7), Kolarov (7 e 6,5), Marcano (6 e 6,5), Marcano (6 e 6,5), Cristante (6,5), Zaniolo (6), Nzonzi (6,5 e 6), Dzeko (7,5), El Shaarawy (7), Schick (6 e 5,5).

Lazio-Empoli

Voti e pagelle

Lazio: Strakosha (6,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Acerbi (6,5 e 7), Bastos (5,5 e 5), Radu (6), Badelj (6 e 6,5), Berisha (5,5 e 5), Cataldi (6,5 e 5), Correa (6,5 e 5,5), Leiva (6 e 5,5), Lulic (6), Milinkovic-Savic (6 e 6,5), Neto (sv e 6,5), Romulo (6,5), Caicedo (7). Empoli: Provedel (5), Dell'Orco (5 e 6), Di Lorenzo (5,5 e 6,5), Pasqual (6 e 5,5), Silvestre (6 e 6,5), Veseli (5,5 e 6), Acquah (5,5), Bennacer (6 e 6,5), Krunic (6 e 6,5), Traorè (5,5 e 6), Caputo (6,5 e 6), Farias (5 e 5,5), Oberlin (5,5 e 5).