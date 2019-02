Torna a vincere la Roma. La squadra di Eusebio Di Francesco ha battuto per 3 a 0 il Chievo Verona e ora han agganciato in quarto posto in classifica. Al Bentegodi la gara ha preso una direzione ben precisa dopo 20 minuti, quando El Shaarawy e Dzeko hanno spianato la strada per i 3 punti, ma dopo pochi minuti nella ripresa viene chiusa definitivamente con Kolarov, che diventa il difensore più prolifico dei più importanti campionati europei. I giallorossi hanno sempre avuto il controllo della gara e hanno rischiato di subite goal solo su episodi estemporanei. Questa vittoria ha permesso a Dzeko & co. di preparare al meglio la gara di Champions League contro il Porto di martedì, dopo i momenti difficili degli ultimi tempi, e ha lanciato la volata per il quarto posto. Adesso si attende la risposta di Milan, Atalanta, Sampdoria e Fiorentina.

Le formazioni di Chievo e Roma

Di Carlo ha mandato in campo il Chievo con il solito 4-3-1-2: tra i pali Sorrentino; Frey, Bani, Rossettini e Barba in difesa; Leris, Diousse, Hetemaj e Giaccherini a formare il rombo in mediana con Stepinski e Djordjevic davanti. Di Francesco ha deciso per un 4-3-3 molto offensivo con Mirante al posto di Olsen; Karsdorp, Fazio, Marcano e Kolarov in retroguardia; Cristante, Nzonzi e Zaniolo a fare da filtro per Schick, Dzeko ed El Shaarawy.

in foto: Le formazioni di Chievo e Roma. (whoscored.com)

ElSha-Dzeko: gara chiusa dopo pochi minuti

Al 9′ la Roma ha trovato il goal del vantaggio con Stephan El Shaarawy che ha raccolto un colpo di testa dalla zona centrale del campo di Nzonzi e prendendo in controtempo la difesa clivense, ha dribblato Sorrentino e ha insaccato con un tiro forte e preciso. Per il Faraone è il settimo centro contro il Chievo: uno con la maglia del Milan e gli altri sei con quella giallorossa.

La squadra giallorossa ha trovato il goal del raddoppio al 18′ con Edin Dzeko: l'attaccante bosniaco ha raccolto un bell'assist di Karsdorp e dopo aver dribblato il suo diretto marcatore ha calciato sul secondo palo dove Sorrentino non ha potuto nulla. Si tratta della quinta rete del numero 9 in campionato, la decima stagionale, e con questa marcatura ha raggiunto Marco Delvecchio a quota 83 reti in giallorosso, agganciando l'ottavo posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre della Roma.

Il tris di Kolarov: la Roma si prende il quarto posto

La squadra giallorossa ha chiuso, in maniera definitiva, la contesa grazie ad un contropiede perfetto orchestrato da El Shaarawy, con Dzeko che ha rifinito per Aleksandar Kolarov e il terzino che ha bucato per la terza volta Sorrentino con un ottimo diagonale. È la sesta rete in campionato per il serbo, la settima stagionale, e con questa realizzazione è diventato il difensore che ha segnato di più nei cinque maggiori campionati europei.

Dopo la rete Kolarov, che è stato beccato dai suoi supporter per tutta la gara, si è esibito in un inchino verso i tifosi della Roma presenti al Marc'Antonio Bentegodi e con questo gesto potrebbe aver aperto una via verso la risoluzione della diatriba nata tra le due parti nelle scorse settimane tra dichiarazioni, scritte sui muri e fischi a fare da cornice.

Nell'ultima parte di gara Roma vicina al poker: Dzeko ha sfiorato la rete per altre due volte ma prima Sorrentino e poi la traversa hanno negato la gioia al centravanti giallorosso mentre El Shaarawy ha colpito il palo alla destra di Sorrentino. La squadra di Di Francesco si prende il quarto posto, rilanciando dopo la vittoria della Lazio di ieri e in attesa delle gare delle altre avversarie, e può prepararsi nel miglior modo possibile alla gara di Champions contro il Porto.