Il Napoli vince in extremis contro una bella Atalanta e si riavvicina alla Juventus. Si chiude così l'ultimo posticipo della 14a giornata di serie A (il pagellone del weekend). Gara molto combattuta all'Atleti Azzurri d'Italia, con i partenopei che si presentano in formazione tipo (Albiol confermato in difesa con Koulibaly, Ruiz in mezzo al campo, Mertens e Insigne davanti con Callejon sempre più calato nel ruolo di esterno puro), mentre l'Atalanta deve rinunciare allo squalificato Ilicic con Rigoni titolare al suo posto.

Pronti, via ed è subito Napoli in vantaggio con Fabian Ruiz: Insigne imbuca dalla destra, Hateboer manca l'intervento in scivolata e lo spagnolo è libero di battere un incolpevole Berisha. I campani giocano bene e si distendono a campo aperto sfiorando il gol anche con un pallonetto di poco a lato dello stesso Insigne. Alla ripresa, però, la musica cambia: i padroni di casa si fanno più intraprendenti, Gasperini inserisce Valzania per Freuler e i nerazzurri trovano il vantaggio con Zapata, prontissimo a tradurre in gol una torre di Hateboer.

Sull'1-1 il match resta molto vivace e tocca ad Ancelotti tentare il tutto per tutto inserendo Milik che, a poco dal suo ingresso, trova il definitivo 2-1 all'85': Mario Rui crossa dalla trequarti, lo stop a seguire del polacco è perfetto, così come il tocco a battere ancora il portiere atalantino. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali del match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport (qui invece le pagelle commentate della gara).

Atalanta-Napoli

Voti e pagelle

Atalanta: Berisha (6 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Mancini (6 e 5,5), Palomino (5,5 e 5), Masiello (5), Hateboer (5,5), De Roon (6 e 5), Freuler (6 e 6,5), Gosens (6), Rigoni (5 e 5,5), Valzania (6), Zapata (6,5 e 7,5). Napoli: Ospina (6), Maksimovic (5,5), Albiol (6), Koulibaly (7 e 6,5), Mario Rui (6,5 e 7), Callejon (5,5 e 6), Allan (6,5 e 6), Hamsik (6 e 6,5), Ruiz (6,5 e 7), Mertens (5,5 e 6), Insigne (6,5 e 6), Hysaj (6 e sv), Zielinski (6 e sv), Milik (7 e 7,5).

Roma-Inter

Voti e pagelle

Roma: Olsen (6,5), Santon (6 dalla Gazza e 5 dal Corriere), Kluivert (6), Manolas (6), Juan Jesus (5), Kolarov (6,5), Nzonzi (6), Cristante (5,5 e 6), Florenzi (7 e 6,5), Zaniolo (7), Perotti (5,5 e sv), Under (6 e 7), Schick (5,5 e 6,5). Inter: Handanovic (6), D'Ambrosio (6,5 e 7), Skriniar (7 e 6,5), De Vrij (6), Asamoah (6,5), Borja Valero (5,5 e 6), Brozovic (6 e 5,5), Joao Mario (6,5 e 6), Keita (7 e 6,5), Politano (6), Icardi (6,5), Perisic (5).

Milan-Parma

Voti e pagelle

Milan: Donnarumma (6 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Abate (6,5 e 7), Zapata (6,5 e 7), Rodriguez (6), Calabria (6 e 6,5), Kessié (6 e 5), Bakayoko (7), Mauri (6), Borini (6), Suso (6,5 e 6), Cutrone (7), Calhanoglu (6). Parma: Sepe (6), Iacoponi (6 e 5,5), Bruno Alves (6 e 5,5), Bastoni (5,5), Gagliolo (5,5), Barillà (5,5 e 6), Scozzarella (6), Stulac (6 e sv), Grassi (6 e 5,5), Gervinho (5), Ciciretti (5,5 e 5), Inglese (6,5), Biabiany (6).

Chievo-Lazio

Voti e pagelle

Chievo: Sorrentino (6,5), Depaoli (6 dalla GAzza e 6,5 dal Corriere), Bani (6,5), Rossettini (6 e 6,5), Barba (6 e 6,5), Hetemaj (6 e 6,5), Radovanovic (6), Obi (6 e 7), Kiyine (6 e 6,5), Birsa (6,5 e 7), Djordjevic (5,5 e 6), Meggiorini (6), Cacciatore (6), Pellissier (7 e 7,6). Lazio: Strakosha (6 e 5,5), Wallace (5,5), Acerbi (6 e 4,5), Radu (5,5 e 5), Caicedo (6 e 5), Marusic (5 e 4,5), Patric (6 e 6,5), Parolo (6,5), Badelj (6 e 5,5), Milinkovic-Savic (5,5), Lulic (5,5), Correa (6,5 e 6), Immobile (7).

Torino-Genoa

Voti e pagelle

Torino: Sirigu (6), Izzo (6 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Nkoulou (6,5 e 7), Djidji (6,5), De Silvestri (6), Aina (6,5), Rincon (6,5), Meité (6 e 6,5), Baselli (6 e sv), Ansaldi (7), Iago Falque (6,5 e 7), Belotti (6,5), Zaza (5,5). Genoa: Radu (6,5 e 6), Biraschi (6 e 5,5), Romero (6 e 5,5), Criscito (6 e 5), Romulo (4 e 4,5), Hiljemark (5,5), Sandro (4,5 e 5), Pandev (5,5), Bessa (6), Lazovic (5,5), Kouamé (6 e 6,5), Piatek (6), Gunter (6).

Sassuolo-Udinese

Voti e pagelle

Sassuolo: Consigli (6,5), Lirola (6), Marlon (6), Ferrari (6,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Rogerio (6), Duncan (6,5), Sensi (6,5 e 6), Bourabia (6), Berardi (6,5 e 6), Babacar (5), Matri (6,5 e 6), Di Francesco (5,5), Djuricic (6). Udinese: Musso (6,5), Stryger Larsen (6), Troost-Ekong (6), Nuytinck (6,5), Ter Avest (6), Fofana (5,5 e 6), Behrami (5,5), Lasagna (5,5), Mandragora (6), Pezzella (5 e 5,5), De Paul (5,5 e 6), Pussetto (5,5), Machis (5).

Frosinone-Cagliari

Voti e pagelle

Frosinone: Sportiello (7 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Goldaniga (5 e 5,5), Ariaudo (6 e 6,5), Capuano (6), Zampano (6,5 e 6), Chibsah (6 e 6,5), Maiello (6,5), Cassata (6,5), Crisetig (6), Beghetto (6,5 e 6), Campbell (7 e 6,5), Pinamonti (6), Ciofani (6 e 6,5). Cagliari: Cragno (7,5), Srna (5 e 5,5), Ceppitelli (6), Klavan (6), Padoin (5,5 e 6), Ionita (6 e 5,5), Bradaric (5,5), Faragò (6), Barella (5 e 6,5), Joao Pedro (6), Sau (5,5 e 6), Farias (7 e 6,5), Pavoletti (6,5).

Fiorentina-Juventus

Voti e pagelle

Fiorentina: Lafont (6), Biraghi (6 dalla Gazza e 5,5 dal Corriere), Milenkovic (5,5), Pezzella (5,5), Vitor Hugo (5,5 e 6), Benassi (6 e 5), Chiesa (6 e 5), Fernandes (5 e 6), Gerson (5,5 e 4,5), Veretout (5,5), Pjaca (6 e 5), Simeone (4,5 e 4). Juventus: Szczesny (6,5), Bonucci (6), Cancelo (6,5), Chiellini (7,5), De SCiglio (6,5), Bentancur (7), Cuadrado (6 e 6,5), Matuidi (6 e 6,5), Dybala (7 e 6), Mandzukic (6), Ronaldo (7 e 6,5).

Sampdoria-Bologna

Voti e pagelle

Sampdoria: Audero (6,5 e 7), Andersen (6 e 6,5), Bereszynski (6), Murru (6), Tonelli (6 e 6,5), Ekdal (6), Linetty (6,5), Praet (6,5 e 7), Ramirez (7,5), Vieira (5,5 e 6), Caprari (7), Defrel (6), Quagliarella (7,5). Bologna: Skorupski (5,5), Calabresi (5,5 e 5), Danilo (5 e 4), Helander (5 e 4,5), Mattiello (5,5 e 5), Krejci (5), Poli (5,5 e 6), Pulgar (4,5), Svanberg (6 e 5), Falcinelli (5,5 e 5), Orsolini (5 e 5,5), Palacio (5,5 e 6), Santander (6).

Spal-Empoli

Voti e pagelle

Spal: Gomis (6,5), Cionek (4 e 4,5), Felipe (5), Vicari (6 e 5,5), Fares (6), Kurtic (7,5), Lazzari (7), Missiroli (6), Schiattarella (5,5), Antenucci (5,5), Paloschi (6 e 5,5), Petagna (5 e 5,5). Empoli: Provedel (6 e 6,5), Di Lorenzo (6,5 e 6), Maietta (5,5), Pasqual (5), Silvestre (5,5 e 6), Veseli (6), Bennacer (6,5 e 6), Krunic (7,5 e 7), Traorè (7 e 6,5), Zajc (6), Caputo (6,5 e 7), La Gumina (6 e 5), Mchedlidze (6 e 5).