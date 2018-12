Prosegue il cattivo momento della Lazio e l'Atalanta ne approfitta conquistando l'intero bottino. Termina così il penultimo posticipo della 16a giornata di serie A. L'avvio di gara è a spron battuto per gli uomini di Gasperini. Pronti-via ed è subito gol di Zapata (bonus e malus delle altre gare del weekend): Gosens serve un pallone invitante, Radu devia tra i piedi del colombiano che fa secco Strakosha. Il vantaggio non placa i nerazzurri che non perdono occasione per verticalizzare servendo Gomez e l'attaccante ex Sampdoria.

Sulla sponda laziale è Correa a tenere alto il baricentro del gioco, ballando tra le linee e presentandosi dalle parti di Berisha in tandem con Immobile. Al 41′ l'occasione migliore capita sulla testa di Milinkovic-Savic che chiama il portiere atalantino alla difficile deviazione in angolo. Alla ripresa è sempre il serbo a farsi pericoloso con due conclusioni a stretto giro, entrambe imprecise nella mira. Inzaghi tenta allora le carte Luis Alberto e Caicedo per una Lazio iper-offensiva, ma gli uomini di Gasp tengono duro e mantengono l'1-0 sino al triplice fischio, complice anche il fuorigioco rilevato dalla Var che ha annullato il pari di Acerbi al 92′. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali del match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Atalanta-Lazio

Voti e pagelle

Atalanta: Berisha (7 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Toloi (6 e 6,5), Palomino (6), Djimsiti (6) Mancini (7 e 5,5), Hateboer (6,5), De Roon (7 e 6,5), Freuler (6,5 e 7), Gosens (7 e 7,5), Gomez (6,5 e 6), Zapata (7), Masiello (5,5 e 6), Ilicic (5,5), Pasalic (6). Lazio: Strakosha (5,5 e 6), Wallace (5 e 5,5), Caicedo (6 e 5,5), Acerbi (6,5 e 5,5), Radu (5), Marusic (5 e 4), Lukaku (6 e 5), Parolo (6 e 5,5), Badelj (6 e 5), Luis Alberto (6,5 e 5,5), Correa (6,5 e 5,5), Milinkovic-Savic (5), Lulic (6,5 e 5,5), Immobile (6 e 5,5).

Cagliari-Napoli

Voti e pagelle

Cagliari: Cragno (6), Pisacane (6), Romagna (6), Klavan (5,5 e 5), Padoin (5 e 5,5), Faragò (6), Bradaric (6,5 e 6), Barella (6 e 7), Ionita (5,5 e 5), Joao Pedro (5,5), Farias (6 e 5,5), Sau (5,5). Napoli: Ospina (6,5 e 6), Malcuit (6), Maksimovic (6,5 e 6), Koulibaly (7), Ghoulam (6,5 e 7), Ruiz (6 e 7,5), Allan (6,5), Diawara (5 e 5,5), Mertens (6), Zielinski (6), Ounas (5,5), Insigne (6), Milik (7 e 7,5).

Roma-Genoa

Voti e pagelle

Roma: Olsen (4,5 e 4), Fazio (6,5), Manolas (6), Juan Jesus (5,5 e 6,5), Florenzi (4,5), Cristante (7 e 6,5), Nzonzi (5,5 e 6), Kolarov (5,5 e 5), Under (5,5 e 6), Zaniolo (6), Kluivert (7), Santon (6 e sv). Genoa: Radu (5,5 e 5), Biraschi (6 e 5,5), Romero (6), Zukanovic (4,5 e 5), Romulo (6), Hiljemark (6,5 e 7), Sandro (5,5), Bessa (6), Lazovic (6 e 7), Piatek (6,5), Kouamé (5 e 6), Rolon (5,5 e 6), Pandev (4,5 e 5), Pereira (6).

Sampdoria-Parma

Voti e pagelle

Sampdoria: Audero (6 e sv), Sala (7 e 6), Tonelli (6,5), Andersen (6,5), Murru (6), Praet (7 e 7,5), Ekdal (6), Linetty (6,5), Ramirez (6,5 e 6), Caprari (6,5 e 7), Defrel (6 e sv), Quagliarella (7), Saponara (6 e 6,5). Parma: Sepe (6 e 7), Iacoponi (5,5), Bruno Alves (5,5 e 5), Bastoni (5,5 e 5), Gagliolo (5), Ciciretti (6 e sv), Rigoni (5,5), Scozzarella (5,5 e 6), Barillà (5,5 e 6), Biabiany (5), Inglese (5,5), Siligardi (5), Ceravolo (5 e sv).

Fiorentina-Empoli

Voti e pagelle

Fiorentina: Lafont (7), Ceccherini (6), Pezzella (7 e 6), Vitor Hugo (6,5 e 6), Biraghi (6 e 6,5), Benassi (5 e 5,5), Norgaard (6), Dabo (6,5), Gerson (6 e 5,5), Chiesa (6 e 6,5), Simeone (7), Mirallas (7), Eysseric (6 e sv). Empoli: Provedel (5 e 6), Veseli (5,5), Silvestre (5 e 5,5), Maietta (5,5), Di Lorenzo (5,5), Traoré (6 e 5), Zajc (6 e 5,5), Bennacer (6 e 6,5), Capezzi (5,5), Krunic (6,5 e 7), Antonelli (5,5), Untersee (5,5 e 6), Caputo (6,5 e 7), La Gumina (6 e 5).

Frosinone-Sassuolo

Voti e pagelle

Frosinone: Sportiello (6), Goldaniga (5,5), Ariaudo (5,5), Capuano (4,5), Cassata (5 e 5,5), Zampano (6 e 5), Chibsah (5 e 6), Pinamonti (5 e sv), Maiello (5,5 e 5), Beghetto (5), Ciano (4,5 e 6), Campbell (4 e 5,5), Soddimo (5), Ciofani (4,5 e 6). Sassuolo: Consigli (6 e 6,5), Lirola (6 e 6,5), Marlon (6 e 6,5), Ferrari (6,5), Rogerio (6,5), Sensi (6,5 e 7,5), Bourabia (6 e sv), Locatelli (5,5 e 7), Duncan (7 e 7,5), Berardi (7 e 7,5), Babacar (5,5 e 6,5), Di Francesco (6 e 6,5).

Spal-Chievo

Voti e pagelle

Spal: Gomis (6,5), Bonifazi (5,5 e 6), Vicari (6), Felipe (6 e 6,5), Lazzari (7 e 6), Missiroli (5,5), Schiattarella (5,5), Kurtic (6,5 e 6), Fares (6 e 5,5), Petagna (5,5 e 5), Floccari (6,5), Antenucci (5), Paloschi (6 e sv). Chievo: Sorrentino (6), Jaroszynski (6 e 6,5), Bani (6), Rossettini (6), Barba (6), Hetemaj (6), Radovanovic (6), Leris (5,5), Giaccherini (6), Birsa (5,5), Meggiorini (5,5), Pellissier (7 e 6,5), Stepinski (5,5).

Torino-Juventus

Voti e pagelle

Torino: Sirigu (6,5), Ichazo (6), Aina (5,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Djidji (6 e 6,5), Nkoulou (6 e 6,5), Izzo (6,5), Baselli (6), Meité (5,5 e 6,5), Rincon (6 e 6,5), Belotti (6), Ansaldi (5,5 e 6), Zaza (4 e 5), Parigini (6 e sv). Juventus: Perin (6 e 6,5), De Sciglio (6), Bonucci (6 e 6,5), Chiellini (6,5), Alex Sandro (6), Matuidi (6,5 e 7), Emre Can (5,5 e 6), Pjanic (6), Ronaldo (6,5 e 7), Dybala (5,5 e 6), Mandzukic (6,5).

Inter-Udinese

Voti e pagelle

Inter: Handanovic (sv e 6), Vrsaljko (6 e 6,5), Skriniar (6 e 7), De Vrij (6 e 6,5), Asamoah (6), Borja Valero (5 e 5,5), Brozovic (5,5 e 6,5), Joao Mario (6 e 6,5), Icardi (7), Politano (6,5), Keita (5,5 e 6), Martinez (6 e 5,5), Perisic (5,5 e 6). Udinese: Musso (6,5), Larsen (6,5), Ekong (6,5), Nuytinck (6,5), Ter Avest (5 e 6), Fofana (5 e 5,5), Mandragora (5,5), Behrami (6 e 6,5), Pussetto (5,5 e 5), D'Alessandro (6), De Paul (6).