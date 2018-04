La Roma non si fa distrarre dall'imminente gara con il Liverpool in Champions (fermato sul pari dal WBA), il Milan fa infuriare Gattuso, la Fiorentina saluta i sogni europei. È stato un sabato ricco di colpi di scena per gli anticipi della 34a giornata di serie A. Gli unici a tenere fede ai pronostici sono stati i giallorossi con il netto 3-0 sulla Spal. Di Francesco fa riposare Dzeko e riesce ad avere risposte da Schick, autore del gol che ha chiuso il match. Qualche recriminazione per gli spallini che hanno protestato per un intervento in area di Fazio su Antenucci, quando si era sullo 0-0, dopo il quale la Roma ha dilagato con l'autogol di Vicari e la rete di Nainggolan.

A San Siro, il Milan cade sotto i colpi di Iemmello e il Benevento evita, per il momento, la condanna anticipata alla B. Partita stregata per i rossoneri che non riescono a sfondare in attacco (la traversa di Kessié a botta sicura, l'occasione migliore) con la staffetta tra André Silva e Kalinic, entrambi assolutamente carenti. A Reggio Emilia, infine, il Sassuolo quasi ipoteca la salvezza, grazie alla rete di Politano che supera la Fiorentina e la rallenta ulteriormente nella corsa all'Europa League. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Spal-Roma

Voti e pagelle

Spal: Meret (6,5 dalla Gazzetta e 7 dal Corriere), Gomis (sv), Felipe (5 e 4,5), Mattiello (5,5 e 5), Vicari (4,5), Grassi (5), Cionek (4,5 e 4), Lazzari (6,5 e 5), Schiattarella (4,5), Simic (5), Kurtic (4,5 e 5,5), Everton Luiz (6 e 5), Antenucci (5,5), Paloschi (5,5). Roma: Alisson (6,5), Fazio (6,5 e 7), Manolas (6,5), Peres (6,5 e 7), Silva (6,5), Gonalons (6 e 6,5), Gerson (sv e 6), Nainggolan (7 e 7,5), Perotti (6,5 e 6), Pellegrini (7 e 6,5), Strootman (7 e 7,5), Under (6), El Shaarawy (7 e 7,5), Schick (7).

Milan-Benevento

Voti e pagelle

Milan: Donnarumma (5,5 e 4,5), Bonucci (5,5 e 4,5), Calabria (5), Rodriguez (4,5 e 5), Zapata (5,5), Biglia (5 e 4,5), Locatelli (5,5 e 4,5), Kessie (6 e 5), Bonaventura (6 e 5), Borini (4,5 e 5), Suso (5,5 e 5), Cutrone (5 e 4,5), Silva (4,5 e 4), Kalinic (5 e 4,5). Benevento: Puggioni (7,5 e 7), Djimsiti (7 e 6,5), Letizia (6,5), Tosca (7), Sagna (6 e 7), Cataldi (6,5 e 7), Viola (7,5 e 7), Parigini (6 e sv), Sandro (6,5 e 8), Iemmello (7 e 7,5), Diabaté (5), Brignola (6), Venuti (6 e 6,5), Djuricic (6,5).

Sassuolo-Fiorentina

Voti e pagelle

Sassuolo: Consigli (6), Acerbi (7 e 6,5), Adjapong (6,5 e 6), Peluso (6,5 e 6), Rogerio (6,5 e 6), Lemos (6), Dell'Orco (6 e sv), Duncan (6), Magnanelli (6,5 e 6), Missiroli (6,5), Politano (7,5 e 7), Berardi (5,5 e 6), Ragusa (6). Fiorentina: Dragowski (6 e 5,5), Milenkovic (4 e 5), Olivera (6 e 5), Gil Dias (5,5), Vitor Hugo (5,5 e 5), Laurini (5), Benassi (4,5 e 5,5), Veretout (6 e 5), Chiesa (5,5 e 5), Saponara (5 e 5,5), Simeone (5 e 5,5), Dabo (4), Falcinelli (4,5 e 5).