Il Benevento è la nemesi di Gattuso. All’andata contro i campani esordì da tecnico in Serie A e fu beffato da un gol al 95’ del portiere Brignoli, che permise alla sua squadra di conquistare il primo storico punto in campionato. Questa sera a San Siro il Milan ha giocato davvero male ed è finto al tappeto in casa contro un Benevento perfetto e che con pieno merito ha conquistato la prima vittoria della sua storia in trasferta in Serie A. De Zerbi non riuscirà a evitare la retrocessione, ma sta chiudendo in modo fantastico la stagione. Situazione completamente diversa per i rossoneri che continuano a non vincere e potrebbero anche essere scavalcati dall’Atalanta.

Il Milan non sa più vincere

Dopo la sosta il Milan non ha vinto più. La squadra guidata da Gattuso non vince da cinque settimane (l’ultimo successo con il Chievo 3-2 il 18 marzo). Quattro pareggi e due sconfitte hanno fatto dire addio definitivamente al sogno Champions League e hanno complicato parecchio anche il cammino nella corsa all’Europa League del Milan, che non ha nemmeno un calendario semplice nelle ultime giornate (con i confronti diretti con Atalanta e Fiorentina).

Con il Benevento una figuraccia

Al termine dell’incontro ha parlato ai microfoni di Sky il tecnico del Milan Gennaro Gattuso, che è stato tranciante, ha attaccato la squadra pesantemente, che ha fatto una figuraccia perdendo in casa con l’ultima in classifica, e si è messo anche sul banco degli imputati:

Non basta saper solo giocare a calcio, ma serve anche la voglia. Dopo la partita con il Napoli tutti ci hanno fatto i complimenti, ma c’è un’involuzione. Facciamo tutte le cose a metà. Il problema non è la punta centrale o sono le due punte. E il responsabile sono io, perché non ho segnali negativi in allenamento, se in campo le cose non vanno bene anche io devo farmi una domanda e mi devo dare una risposta. Manca sicuramente l’intensità fisica, ma non è quello il problema. Non possiamo pensare di interpretare la partita ognuno a modo suo. Dobbiamo lavorare e pedalare. Il Benevento è una buona squadra, ma perdere oggi è stata una figuraccia.

L’amarezza di Gattuso

Si è preso tutte le responsabilità l’allenatore del Milan, che si è lamentato per le assenze di Calhanoglu e Suso (che comunque è stato schierato nella ripresa). I movimenti fatti a casaccio hanno portato a Gattuso a un paragone non proprio splendido per la squadra rossonera: