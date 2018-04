A San Siro si fa la storia: il Benevento ha vinto in casa del Milan per 1 a 0 grazie ad una rete di Pietro Iemmello e regala la prima vittoria storica in trasferta alla squadra sannita al suo primo anno di Serie A. Dopo il clamoroso pareggio dell'andata del portiere Brignoli al 95′ è arrivato questo traguardo impensabile dei giallorossi di De Zerbi che stanno per lasciare la Serie A ma in maniera dignitosissima e sempre a testa alta su tutti campi ma possono mettere in archivio 4 punti su 6 contro un club plurititolato come quello rossonero. Rinviata la matematica retrocessione.

La squadra sannita ha disputato una gara intelligente e di sofferenza, soprattutto nella ripresa, ma la vittoria a San Siro per gli Stregoni è già storia: alla prima apparizione nel massimo campionato calcistico italiano il Benevento sono usciti indenni da entrambe le gare con il Milan. Impensabile dopo le prime 10 giornate di Serie A. Il Milan a ritmi bassissimi, lento nella transizione e nei movimenti senza palla: quella rossonera è una squadra che ha perso lo smalto atletico di qualche tempo fa e il fatto che non vinca in campionato dal 18 marzo, gara interna con il Chievo, la dice lunga: dalla sconfitta dello Stadium con la Juventus sono arrivati solo quattro pareggi e la sconfitta di questa sera. I numeri, di solito, non sbagliano.

Le formazioni

Gennaro Gattuso ha presentato il suo Milan con un 4-4-2: Donnarumma in porta; Calabria, Bonucci, Zapata e Rodriguez in difesa; Borini, Kessie, Biglia e Bonaventura in mediana con Cutrone e André Silva davanti. Roberto De Zerbi, invece, è arrivato a San Siro con il solito 4-3-3 ma senza l'amuleto Diabatè: Puggioni tra i pali; Sagna, Djimsiti, Tosca e Letizia sulla linea difensiva; Cataldi, Sandro, e Viola in mediana con Brignola e Djuricic alle spalle di Iemmello.

Iemmello gela San Siro

Dopo un'occasione mancata da André Silva, ecco che Donnarumma per poco non ha combinato un disastro a ridosso del 15′: il portiere rossonero si è posizionato fuori dalla porta per ricevere il retropassaggio fuori misura di Ricardo Rodriguez che per poco non è finito in rete e solo una scivolata ha rimediato all'errore. Al minuto 29 è arrivato il sorprendente vantaggio del Benevento con Pietro Iemmello che ha battuto Donnarumma con un tiro di destro ravvicinato dopo un'ottima imbucata di Nicolas Viola.

Il Milan ha provato a reagire passando al 4-3-3 con Borini esterno alto e Bonaventura nei 3 in mediana e le cose sembrano andare megelio: Cutrone è andato vicinissimo al goal con una bellissima giocata ma il tiro di sinistro è finito fuori di poco rispetto alla porta di Puggioni.

in foto: La heatmaps del primo tempo di Milan–Benevento. (whoscored.com)

Il Benevento resiste: prima storica vittoria a San Siro

Il Milan ha iniziato subito forte nella ripresa e con Suso e Kessie, traversa piena, ha messo paura al Benevento. Gattuso ha cambiato volto alla sua squadra con Suso e Kalinic per Borini e André Silva ma le occasioni più importanti sono arrivate con tiri dai 20 metri che non hanno particolarmente impensierito Puggioni. Il portiere del Benevento è protagonista di una super parata su Cutrone che aveva schiacciato a terra un cross di Suso dalla destra ma il numero 81 ha chiuso la saracinesca in maniera perentoria. Non un grande impatto sulla gara per l'amuleto Cheick Diabaté: ingresso al 64′, prima ammonizione al 74′ e espulsione per doppio giallo all'80'. Se sul primo fallo non ci sono tantissimi dubbi, il secondo cartellino sembra un po' eccessivo nei confronti del maliano.

Il Milan era imbattuto nelle ultime sette partite casalinghe di campionato (4 vittorie e 3 pareggi, ultima sconfitta contro l'Atalanta a dicembre 2017), parziale in cui i rossoneri hanno mantenuto quattro volte la porta inviolata ma stasera non c'è stato nulla da fare: quella del Benevento è una vittoria storica che rimarrà negli annali del calcio italiano, ha chiuso le porte della Champions League a Gattuso & co. e potrebbe creare qualche problema nella corsa all'Europa League dei rossoneri in casa di vittorie di Atalanta e Sampdoria domani. Eroico Puggioni, grandissimi Sandro, Tosca e Djimsiti, letale Iemmello: stasera è stata scritta una pagina di storia del Benevento Calcio.