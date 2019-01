Il Napoli si ferma ancora a Milano, la Sampdoria vince e si gode Quagliarella uomo dei record, tutto facile anche per il Sassuolo. Questi i risultati degli anticipi della 21a giornata di serie A. A San Siro, i migliori in campo sono i due portieri Ospina e Donnarumma (le pagelle commentate). Il primo deve superarsi contro la conclusione ravvicinata di Musacchio, quasi in chiusura di match, il secondo dice ripetutamente no a Callejon, Insigne e soprattutto Zielinski, per tre volte al tiro. Nel finale proteste (legittime) napoletane per l'espulsione di Ruiz, punito per un fallo di mano che non c'era, buono l'esordio di Piatek in rossonero nell'ultimo quarto d'ora.

Negli altri match, la Sampdoria schianta l'Udinese per 4-0 e il Sassuolo supera il Cagliari con un gol in meno. Tra i blucerchiati il mattatore è Quagliarella con due gol dal dischetto, che gli permettono di raggiungere Batistuta con le sue 11 gare di fila sempre in gol, e l'assist per il poker di Gabbiadini. In mezzo il 3-0 di Linetty a compimento di una fitta rete di passaggi di prima. Di Locatelli, Babacar e Matri, invece, i gol che hanno permesso ai neroverdi di De Zerbi di tornare alla vittoria al Mapei Stadium. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali delle gare, attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Milan-Napoli

Voti e pagelle

Milan: Donnarumma (6,5 dalla Gazza e 7 dal Corriere), Calabria (6 e 6,5), Musacchio (6 e 6,5), Rodriguez (6), Romagnoli (6,5), Bakayoko (6 e 6,5), Borini (6), Calhanoglu (5 e 5,5), Kessié (6), Paquetà (5,5 e 6,5), Cutrone (6), Piatek (6,5), Suso (5,5 e 6). Napoli: Ospina (7), Albiol (5 e 5,5), Ghoulam (6), Koulibaly (6,5), Malcuit (7), Mario Rui (6), Ruiz (5,5 e 6,5), Zielinski (6,5 e 6), Callejon (5,5 e 6), Insigne (5,5 e 6), Mertens (5 e 4,5), Milik (5,5).

Sampdoria-Udinese

Voti e pagelle

Sampdoria: Audero (sv), Bereszynski (6), Colley (7), Murru (6), Andersen (7 e 6,5), Ekdal (6,5), Linetty (6,5), Praet (6), Saponara (7 e 7,5), Defrel (6,5 e 6), Gabbiadini (6,5 e 7), Quagliarella (8). Udinese: Musso (6,5), Larsen (4,5 e 5,5), Nuytinck (5), Opoku (5), Troost-Ekong (5,5 e 5), Behrami (5), D'Alessandro (5), De Paul (4,5 e 5), Fofana (5,5 e 5), Mandragora (5), Okaka (5 e 5,5), Pussetto (5,5 e 5).

Sassuolo-Cagliari

Voti e pagelle

Sassuolo: Consigli (6,5 e 6), Lirola (7), Magnani (7,5 e 7), Peluso (7,5 e 7), Rogerio (6,5 e 6), Bourabia (6,5 e 6), Djuricic (6 e 6,5), Duncan (6,5 e 6), Locatelli (7), Magnanelli (6 e 6,5), Babacar (6), Berardi (7 e 6,5), Boga (6 e 6,5), Matri (6,5). Cagliari: Cragno (6), Ceppitelli (5), Faragò (5,5 e 5), Lykogiannis (5 e 4,5), Pisacane (5 e 5,5), Srna (5), Barella (6 e 5), Birsa (6), Cigarini (6 e 5,5), Ionita (5), Joao Pedro (5), Padoin (sv e 5,5), Farias (5,5), Pavoletti (5).