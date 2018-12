La Juventus vince ancora ed è record a quota 40 punti in 14 giornate, la Sampdoria riemerge e in Spal-Empoli si dividono la posta in palio. Questi i risultati degli anticipi della 14a giornata di serie A. A Firenze i bianconeri si impongono per 3-0 a margine di una gara condotta per larghi tratti. A rompere gli equilibri è Bentancur nel primo tempo con un'azione avviata e conclusa, con un diagonale nell'angolo più lontano, dopo uno scambio con Dybala. Nella ripresa quindi sono arrivati i centri di Chiellini, in assoluto il migliore in campo (le pagelle commentate del Franchi) anche per la museruola messa agli attaccanti viola, e Cristiano Ronaldo su rigore (per fallo di mano di Edmilson).

A Genova, la Sampdoria non lascia scampo al Bologna: 4-1 e dominio assoluto, a fronte anche di grossolani errori della difesa di Inzaghi. Vanno a nozze Quagliarella, con una doppietta, Praet e Ramirez. Gran mattatore anche Caprari, autore di due assist, mentre per i felsinei è Poli a siglare il momentaneo e illusorio pari. Nel match che ha aperto la giornata, infine, Spal e Empoli non vanno oltre il 2-2: apre Kurtic su corner di Schiattarella, Caputo e Krunic ribaltano la situazione, ma poi lo stesso Kurtic impatta su assist di Lazzari. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto delle pagelle di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Fiorentina-Juventus

Voti e pagelle

Fiorentina: Lafont (6), Biraghi (6 dalla Gazza e 5,5 dal Corriere), Milenkovic (5,5), Pezzella (5,5), Vitor Hugo (5,5 e 6), Benassi (6 e 5), Chiesa (6 e 5), Fernandes (5 e 6), Gerson (5,5 e 4,5), Veretout (5,5), Pjaca (6 e 5), Simeone (4,5 e 4). Juventus: Szczesny (6,5), Bonucci (6), Cancelo (6,5), Chiellini (7,5), De SCiglio (6,5), Bentancur (7), Cuadrado (6 e 6,5), Matuidi (6 e 6,5), Dybala (7 e 6), Mandzukic (6), Ronaldo (7 e 6,5).

Sampdoria-Bologna

Voti e pagelle

Sampdoria: Audero (6,5 e 7), Andersen (6 e 6,5), Bereszynski (6), Murru (6), Tonelli (6 e 6,5), Ekdal (6), Linetty (6,5), Praet (6,5 e 7), Ramirez (7,5), Vieira (5,5 e 6), Caprari (7), Defrel (6), Quagliarella (7,5). Bologna: Skorupski (5,5), Calabresi (5,5 e 5), Danilo (5 e 4), Helander (5 e 4,5), Mattiello (5,5 e 5), Krejci (5), Poli (5,5 e 6), Pulgar (4,5), Svanberg (6 e 5), Falcinelli (5,5 e 5), Orsolini (5 e 5,5), Palacio (5,5 e 6), Santander (6).

Spal-Empoli

Voti e pagelle

Spal: Gomis (6,5), Cionek (4 e 4,5), Felipe (5), Vicari (6 e 5,5), Fares (6), Kurtic (7,5), Lazzari (7), Missiroli (6), Schiattarella (5,5), Antenucci (5,5), Paloschi (6 e 5,5), Petagna (5 e 5,5). Empoli: Provedel (6 e 6,5), Di Lorenzo (6,5 e 6), Maietta (5,5), Pasqual (5), Silvestre (5,5 e 6), Veseli (6), Bennacer (6,5 e 6), Krunic (7,5 e 7), Traorè (7 e 6,5), Zajc (6), Caputo (6,5 e 7), La Gumina (6 e 5), Mchedlidze (6 e 5).