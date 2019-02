L'Inter vince ancora senza Icardi (in tribuna a San Siro con Wanda Nara), la Fiorentina si regala un mezzogiorno da tre punti, la Lazio si butta via. Questi i principali risultati delle gare domenicali della 24a giornata di serie A. I nerazzurri faticano con la Sampdoria, ma poi si impongono per 2-1 grazie alla rete decisiva di Nainggolan, dopo il botta e risposta tra D'Ambrosio e Gabbiadini; 4-1 dei viola contro la Spal (dopo l'iniziale vantaggio di Petagna, reti di Edmilson, Veretout, Simeone, Gerson); laziali ko per 2-1 contro il Genoa: Sanabria e Criscito determinanti dopo l'1-0 di Badelj.

Nelle altre gare, 3-0 dell'Empoli sul Sassuolo, grazie ai gol di Krunic, Acquah e Farias; torna alla vittoria l'Udinese sul Chievo con Teodorczyk che ribadisce in rete il rigore che Sorrentino aveva inizialmente respinto. Il posticipo Napoli-Torino finisce senza gol, determinando un nuovo rallentamento in classifica dei partenopei. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Inter-Sampdoria

Voti e pagelle

Inter: Handanovic (7 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Dalbert (5 e 5,5), D'Ambrosio (7), De Vrij (6), Skriniar (5,5), Brozovic (6 e 5,5), Candreva (6,5 e 6), Gagliardini (5,5), Joao Mario (5,5 e 6), Nainggolan (7), Perisic (7), Martinez (6,5), Politano (6,5 e 6). Sampdoria: Audero (5,5), Andersen (6,5 e 6), Bereszynski (5), Murru (5,5), Tonelli (6 e 5,5), Ekdal (5,5 e 6), Linetty (6,5), Praet (5,5 e 6), Saponara (5,5 e 6), Defrel (6,5 e 6), Gabbiadini (7 e 6,5), Quagliarella (6).

Napoli-Torino

Voti e pagelle

Napoli: Ospina (6), Hysaj (6), Koulibaly (6,5), Maksimovic (6), Malcuit (7 e 6,5), Allan (6,5 e 7), Ruiz (6,5 e 5,5), Zielinski (6,5), Callejon (5,5 e 6), Insigne (6,5 e 6), Mertens (5,5), Milik (5), Verdi (6 e 5,5). Torino: Sirigu (7 e 7,5), Aina (5 e 6), Ansaldi (5,5 e 6), De Silvestri (5,5), Izzo (6 e 5,5), Moretti (6 e 5), Nkoulou (6,5 e 7), Baselli (6 e 5,5), Berenguer (5,5 e 5), Lukic (5), Meite (6 e 5,5), Rincon (5,5 e 6), Belotti (6).

Spal-Fiorentina

Voti e pagelle

Spal: Viviano (5,5 e 6), Bonifazi (5,5 e 6), Cionek (5 e 6), Felipe (5 e 5,5), Fares (6,5 e 6), Kurtic (6), Murgia (6,5 e 5,5), Schiattarella (5,5 e 5), Valdifiori (6 e 5), Valoti (6 e 5,5), Antenucci (6 e 5,5), Petagna (7 e 6,5). Fiorentina: Lafont (6 e 5,5), Biraghi (6,5 e 6), Ceccherini (6), Laurini (5,5 e 6), Milenkovic (6 e 6,5), Vitor Hugo (5,5 e 5), Benassi (5,5), Chiesa (7), Fernandes (7), Gerson (7,5 e 6,5), Veretout (7 e 6,5), Muriel (6 e 5,5), Simeone (7 e 6,5).

Genoa-Lazio

Voti e pagelle

Genoa: Radu (6,5 e 7), Biraschi (6 e 6,5), Criscito (7 e 7,5), Pereira (sv e 6), Romero (6,5), Zukanovic (6 e 6,5), Bessa (6 e 6,5), Lazovic (5 e 6), Lerager (6 e 6,5), Radovanovic (5,5), Rolon (5,5 e 6), Kouamé (5,5 e 6), Pandev (6,5 e 7), Sanabria (6,5 e 7). Lazio: Strakosha (6 e 6,5), Acerbi (6), Marusic (5,5), Patric (6 e 6,5), Radu (6), Badelj (7 e 7,5), Cataldi (5,5 e 6,5), Correa (5,5 e 5), Jordao (5,5 e 6), Leiva (5,5), Lulic (6), Romulo (5,5 e 6,5), Caceido (5), Immobile (6).

Empoli-Sassuolo

Voti e pagelle

Empoli: Dragowski (6,5 e 7), Dell'Orco (6,5), Di Lorenzo (7 e 6,5), Pasqual (5,5 e 6), Silvestre (6,5), Veseli (6 e 6,5), Acquah (7), Bennacer (7 e 7,5), Brighi (sv e 6), Krunic (7,5), Caputo (6), Farias (7 e 8), La Gumina (6). Sassuolo: Consigli (5,5 e 4,5), Lirola (5 e 4,5), Magnani (5,5 e 4,5), Peluso (4 e 4,5), Rogerio (5,5 e 4,5), Bourabia (5 e 5,5), Duncan (4,5), Locatelli (5,5 e 6), Sensi (6 e 5), Babacar (4,5), Berardi (5), Boga (6 e 5,5), Brignola (4,5).

Udinese-Chievo

Voti e pagelle

Udinese: Musso (7 e 6,5), Larsen (6 e 5), Nuytinck (6), Opoku (6), Troost-Ekong (6 e 5,5), Zeeglaar (6,5 e 6), D'Alessandro (6 e sv), De Paul (5,5 e 6), Fofana (5 e 6), Mandragora (5,5 e 6), Lasagna (5), Okaka (5,5 e 5), Pussetto (7 e 6,5), Teodorczyk (6 e 6,5). Chievo: Sorrentino (6,5), Bani (6 e 5,5), Barba (6), Depaoli (6 e 5), Jaroszynski (5,5 e 6), Giaccherini (6,5 e 6), Hetemaj (7 e 6), Rigoni (6), Schelotto (6 e 5,5), Djordjevic (5,5 e 5), Leris (5,5 e 6), Meggiorini (6 e 5), Stepinski (5).

Atalanta-Milan

Voti e pagelle

Atalanta: Berisha (5), Castagne (6), Djimsiti (5), Gosens (5,5), Hateboer (5,5), Palomino (6), Toloi (6 dalla Gazza e 5,5 dal Corriere), De Roon (6), Freuler (6 e 6,5), Kulusevski (5,5 e 5), Gomez (5 e 5,5), Ilicic (6,5), Zapata (5). Milan: Donnarumma (5,5), Calabria (7 e 6,5), Musacchio (6,5), Rodriguez (6 e 6,5), Romagnoli (6,5 e 7), Bakayoko (6,5), Calhanoglu (7), Kessié (6,5 e 5,5), Paquetà (6,5 e 6), Cutrone (6), Piatek (8), Suso (6 e 5,5).

Cagliari-Parma

Voti e pagelle

Cagliari: Cragno (6), Ceppitelli (6 e 6,5), Pellegrini (6,5 e 6), Lykogiannis (5,5), Pisacane (6,5 e 6), Barella (6,5 e 7), Cigarini (7 e 6), Deiola (5,5), Ionita (5,5 e 6,5), Joao Pedro (5), Padoin (6,5), Despodov (6), Pavoletti (7,5 e 8). Parma: Sepe (6 e 5,5), Alves (5,5 e 5), Bastoni (5), Gobbi (5,5 e 6), Iacoponi (6 e 5,5), Barillà (6 e 6,5), Biabiany (6 e 5,5), Kucka (6,5), Rigoni (5,5 e 6), Stulac (5,5 e 6), Gervinho (5 e 4,5), Inglese (6).

Juventus-Frosinone

Voti e pagelle

Juventus: Szczesny (sv dalla Gazzetta e 6 dal Corriere), Bonucci (6,5 e 7), Caceres (6), Cancelo (6), Chiellini (6,5), De Sciglio (6 e 7), Bentancur (5 e 5,5), Bernardeschi (6,5 e 6), Can (5,5 e 6), Khedira (6), Dybala (7,5), Mandzukic (7 e 6,5), Ronaldo (7 e 7,5). Frosinone: Sportiello (6), Capuano (5,5), Goldaniga (5,5), Molinaro (5,5 e 5), Salamon (5,5), Zampano (5 e 5,5), Cassata (6 e 5,5), Chibsah (5,5 e 5), Viviani (5,5), Ciano (6,5 e 6), Ciofani (5 e 5,5), Pinamonti (5,5).