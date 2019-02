L'Inter incassa la seconda sconfitta di fila, Zaniolo non smette di stupire per la Roma che doma il Milan, la Fiorentina rallenta a Udine. Questi i principali highlight delle gare domenicali della 22a giornata di serie A. A San Siro è Santander a condannare i nerazzurri e a regalare i primi tre punti della gestione Mihajlovic al Bologna. Partita intensa all'Olimpico: apre Piatek per il Milan, risponde nel secondo tempo il golden boy di Di Francesco. 1-1 per la squadra di Pioli che pareggia con Edmilson il vantaggio di Larsen.

Nelle altre gare della giornata, Spal e Torino non vanno oltre il pari senza gol, con i granata che chiudono in 10 per l'espulsione di Nkoulou (per somma di ammonizioni); 1-1 tra Genoa e Sassuolo propiziato dal botta e risposta tra Djuricic e Sanabria, quest'ultimo al secondo gol di fila in due presenze con la maglia rossoblù (prima da titolare). Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Roma-Milan

Voti e pagelle

Roma: Olsen (6), Fazio (5,5 dalla Gazza e 5 dal Corriere), Florenzi (6), Karsdorp (6), Kolarov (5,5 e 6), Manolas (6,5 e 6), De Rossi (6,5), Pellegrini (5,5 e 6), Zaniolo (7), Dzeko (6), El Shaarawy (6), Schick (6,5). Milan: Donnarumma (8), Calabria (6), Musacchio (5,5 e 5), Rodriguez (6 e 5,5), Romagnoli (6,5 e 6), Bakayoko (5,5 e 6), Calhanoglu (5 e 5,5), Castillejo (sv e 5,5), Kessié (5,5 e 6), Paquetà (6,5), Piatek (7), Suso (5,5).

Inter-Bologna

Voti e pagelle

Inter: Handanovic (6,5 e 7), Cedric (5,5 e 6), Dalbert (5,5 e 6), De Vrij (5), Ranocchia (6,5 e 6), Skriniar (6), Brozovic (5,5), Candreva (4,5), Joao Mario (5 e 5,5), Nainggolan (5 e 4,5), Perisic (5,5 e 6), Vecino (4,5), Icardi (4), Martinez (4,5 e 4). Bologna: Skorupski (7 e 6,5), Danilo (7,5), Dijks (7 e 6,5), Gonzalez (6 e 6,5), Lyanco (6,5), Mbaye (6 e 5,5), Krejci (5,5), Poli (6,5 e 6), Pulgar (6,5), Soriano (7), Orsolini (6,5 e 6), Palacio (7,5 e 7), Santander (7).

Udinese-Fiorentina

Voti e pagelle

Udinese: Musso (6,5 e 7), De Maio (6 e 5,5), Larsen (6,5), Nuytinck (6,5 e 6), Troost-Ekong (6,5 e 7), Behrami (6,5 e 6), D'Alessandro (6), De Paul (5 e 6), Fofana (5,5 e 6), Mandragora (5,5), Okaka (6), Pussetto (6,5 e 6). Fiorentina: Lafont (6), Biraghi (5,5 e 6), Laurini (6), Milenkovic (5,5 e 6), Pezzella (6 e 7), Chiesa (6,5), Fernandes (6,5 e 7), Gerson (5 e 5,5), Veretout (4,5 e 5,5), Mirallas (5), Muriel (5 e 6), Pjaca (5 e 5,5), Simeone (6).

Spal-Torino

Voti e pagelle

Spal: Viviano (6 e 6,5), Bonifazi (6), Cionek (6), Felipe (6), Fares (6,5), Kurtic (6), Lazzari (6), Missiroli (6 e 6,5), Valoti (5,5 e 7), Antenucci (5,5 e 6), Paloschi (5 e 5,5), Floccari (5 e sv). Torino: Sirigu (6), Aina (6), Ansaldi (5,5 e 6,5), De Silvestri (6 e 5,5), Izzo (6,5 e 6), Moretti (6), Nkoulou (5), Baselli (6), Lukic (6), Meité (6), Rincon (5,5 e 6), Belotti (5,5 e 6,5), Zaza (5).

Genoa-Sassuolo

Voti e pagelle

Genoa: Radu (6,5), Biraschi (6), Criscito (6,5 e 6), Romero (6,5), Zukanovic (6), Bessa (6), Lazovic (6 e 5), Lerager (6), Radovanovic (5,5), Kouamé (7 e 6,5), Sanabria (6,5 e 7). Sassuolo: Consigli (6,5 e 7), Lirola (6), Magnani (6 e 5,5), Peluso (6), Rogerio (6), Bourabia (6,5 e 6), Djuricic (6 e 7), Duncan (6), Locatelli (6,5 e 6), Sensi (5,5 e 6,5), Babacar (5,5 e 6), Berardi (5,5 e 6), Boga (5,5 e 6,5).

Juventus-Parma

Voti e pagelle

Juventus: Perin (5,5), Caceres (5,5 dalla Gazza e 5 dal Corriere), Cancelo (5 e 5,5), Rugani (5 e 5,5), Spinazzola (6), Bentancur (sv e 5,5), Bernardeschi (5,5), Can (sv e 5,5), Douglas Costa (7 e 6,5), Khedira (7 e 6,5), Matuidi (6), Pjanic (5,5), Mandzukic (5,5), Ronaldo (8 e 7). Parma: Sepe (6,5 e 6), Alves (6,5), Bastoni (6,5), Gagliolo (5,5 e 6,5), Iacoponi (5 e 5,5), Barillà (6,5 e 7), Biabiany (5 e 5,5), Kucka (7,5 e 7), Scozzarella (6 e 5,5), Stulac (6), Gervinho (8), Inglese (7), Siligardi (6,5), Sprocati (sv e 6).

Napoli-Sampdoria

Voti e pagelle

Napoli: Meret (6), Hysaj (6), Koulibaly (7 e 7,5), Maksimovic (6 e 6,5), Mario Rui (6,5), Allan (6), Diawara (6), Hamsik (6,5 e 7), Zielinski (7 e 7,5), Callejon (7), Insigne (7 e 6,5), Milik (6,5), Verdi (6). Sampdoria: Audero (5,5), Andersen (5 e 6), Bereszynski (5,5 e 5), Colley (5,5), Murru (5), Ekdal (5,5 e 5), Jankto (5 e 5,5), Linetty (5 e 5,5), Ramirez (5), Saponara (6), Vieira (5,5 e 6), Defrel (5 e 5,5), Gabbiadini (6), Quagliarella (6).

Empoli-Chievo

Voti e pagelle

Empoli: Provedel (6), Di Lorenzo (6,5 e 7), Pasqual (6), Rasmussen (4,5 e 4), Silvestre (5), Veseli (6 e 5,5), Bennacer (6 e 6,5), Krunic (6,5 e 6), Traorè (6,5 e 6), Caputo (7,5 e 7), Farias (5,5 e 5), Oberlin (5). Chievo: Sorrentino (5,5 e 6), Bani (6), Barba (6), Jaroszynsi (6 e 5,5), Rossettini (5,5), Dioussè (6), Giaccherini (7), Hetemaj (4,5), Kiyine (5,5 e 5), Rigoni (6 e 5,5), Djordjevic (6), Pellissier (5,5), Stepinski (6,5 e 6).