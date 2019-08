Pirotecnica prima giornata di serie A con tanti gol e risultati a sorpresa. Il primo matura all'Olimpico con il Genoa che costringe la Roma al pari (3-3, reti di Under, Dzeko e Kolarov per i giallorossi, Pinamonti, Criscito e Kouame per i liguri), l'altro al Friuli con il successo dell'Udinese sul Milan (1-0, Becao). Ma non è tutto: l'Atalanta suda sette camicie con la Spal e grazie a un super Muriel, autore di una doppietta, porta a casa un'incredibile rimonta per 3-2 (di Di Francesco e Petagna i centri del momentaneo 2-0, di Gosens la rete che ha inaugurato la rimonta).

Guardando agli altri risultati, 3-0 della Lazio sulla Sampdoria (doppio Immobile e Correa), 2-1 del Torino sul Sassuolo (doppio Zaza e Caputo), 1-0 del Brescia a Cagliari (rigore di Donnarumma), 1-1 tra Verona e Bologna (a Sansone ha risposto Veloso) con Mihajlovic in panchina. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Roma-Genoa

Voti e pagelle

Roma: Lopez (6), Florenzi (6,5), Fazio (5,5 dalla Gazza e 4,5 dal Corriere), Juan Jesus (4), Mancini (5,5 e 5), Kolarov (6,5), Cristante (5,5 e 6), Pellegrini (6), Under (6,5), Zaniolo (6 e 7), Kluivert (5 e 6), Pastore (5,5 e sv), Dzeko (7). Genoa: Radu (6 e 6,5), Romero (6), Zapata (5,5 e 5), Criscito (6), Ghiglione (6,5), Schone (6,5 e 6), Radovanovic (5,5 e 6), Barreca (5 e 6), El Yamiq (5,5 e sv), Lerager (6), Kouamé (6,5 e 7,5), Pinamonti (7).

Udinese-Milan

Voti e pagelle

Udinese: Musso (7 e 6), Becao (7), Troost-Ekong (6,5), Samir (6), Stryger Larsen (6), Fofana (6,5), Nestorovski (6 e sv), Jajalo (7 e 6,5), Mandragora (6,5), Pezzella (5,5 e 6), Pussetto (6 e 5,5), De Paul (6,5), Lasagna (6). Milan: Donnarumma (6,5 e 6), Calabria (5 e 5,5), Musacchio (6), Romagnoli (5,5 e 6), Rodriguez (5 e 5,5), Borini (5), Kessié (5 e 5,5), Calhanoglu (4,5 e 5,5), Paquetà (5,5), Suso (5), Castillejo (5), Piatek (4 e 5).

Sampdoria-Lazio

Voti e pagelle

Sampdoria: Audero (7,5 e 6,5), Bereszynski (4), Murillo (5 e 4,5), Colley (5,5 e 4,5), Murru (5,5 e 5), Ekdal (5,5 e 5), Vieira (6 e 5), Linetty (5), Leris (6 e sv), Gabbiadini (6,5 e 6), Quagliarella (5 e 6), Caprari (4,5), Jankto (6 e sv). Lazio: Strakosha (7), Luiz Felipe (6 e 7), Acerbi (6,5 e 7), Vavro (6), Radu (6 e 6,5), Lazzari (6 e 6,5), Marusic (6), Milinkovic-Savic (7 e 8), Parolo (6,5 e 7,5), Luis Alberto (7,5), Lulic (6 e 7), Immobile (7,5 e 8), Correa (7 e 7,5).

Spal-Atalanta

Voti e pagelle

Spal: Berisha (7), Cionek (6 e 5,5), Vicari (5,5), Felipe (5,5), D'Alessandro (5,5 e 5), Tomovic (6), Valoti (6), Murgia (sv e 5,5), Missiroli (5,5 e 6), Kurtic (6 e 6,5), Igor (6,5 e 7), Petagna (6,5), Di Francesco (6,5). Atalanta: Gollini (6,5), Djimsiti (4,5 e 6), Palomino (5,5 e 6), Masiello (6), Muriel (8 e 6,5), Hateboer (6,5 e 7), Freuler (6 e 5,5), Malinovskyi (6), De Roon (6 e 6,5), Gosens (6,5), Pasalic (6 e 6,5), Gomez (6 e 7), Zapata (6,5 e 6).

Torino-Sassuolo

Voti e pagelle

Torino: Sirigu (7), Bonifazi (6,5 e 6), Djidji (6 e 5,5), Bremer (6,5 e 6), Izzo (6,5 e 5,5), De Silvestri (6,5), Baselli (6), Rincon (6 e 5,5), Lukic (5,5 e 6), Ansaldi (7), Aina (6), Zaza (7), Belotti (6,5 e 7). Sassuolo: Consigli (6), Toljan (4,5 e 5), Muldur (5,5 e 6), Marlon (5,5), Ferrari (5), Rogerio (5), Peluso (6), Bourabia (6), Obiang (5,5 e 6), Locatelli (5 e 5,5), Traorè (6,5 e 6), Boga (6 e 7) Caputo (6), Raspadori (6).

Verona-Bologna

Voti e pagelle

Verona: Silvestri (6,5 e 6), Rrahmani (6), Kumbulla (6), Dawidowicz (5 e 4), Faraoni (6 e 6,5), Henderson (6,5 e 6), Veloso (6,5 e 7), Lazovic (5,5 e 6), Verre (5,5), Amrabat (6), Bocchetti (5,5 e 6,5), Tutino (6,5 e 5). Bologna: Skorupski (6), Tomiyasu (6,5 e 7), Danilo (6,5 e 6), Denswil (6), Dijks (5 e 5,5), Poli (5,5), Kingsley (6), Soriano (5,5), Orsolini (6 e 6,5), Palacio (5,5 e 5), Destro (5,5 e 5), Sansone (6).

Cagliari-Brescia

Voti e pagelle

Cagliari: Rafael (6 e 5,5), Pinna (6 e 6,5), Ceppitelli (5 e 5,5), Klavan (6 e 6,5), Lykogiannis (4,5 e 5), Nandez (5,5 e 6), Nainggolan (5,5 e 6,5), Ionita (5,5 e 6), Birsa (5 e 6), Castro (6,5), Joao Pedro (6), Pavoletti (5 e 6), Cerri (6). Brescia: Joronen (7 e 6,5), Sabelli (6,5), Chancellor (6,5 e 6), Cistana (6), Martella (6), Tonali (7 e 6,5), Bisoli (7,5 e 7), Dessena (6), Spalek (6 e 6,5), Donnarumma (6,5 e 6), Ayé (6 e 5,5).

Parma-Juventus

Voti e pagelle

Parma: Sepe (6 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Alves (6 e 5,5), Gagliolo (6 e 5,5), Iacoponi (6,5 e 6), Laurini (6 e 5,5), Barillà (6 e 5,5), Kulusevski (6), Hernani (6), Brugman (6,5), Grassi (6), Gervinho (5,5 e 5), Inglese (5,5 e 7), Siligardi (5,5), Karamoh (6 e sv). Juventus: Szczesny (6,5 e 6), Alex Sandro (6), Bonucci (6 e 6,5), Chiellini (7 e 7,5), De Sciglio (6 e 7), Khedira (6), Matuidi (5,5 e 6), Pjanic (6 e 6,5), Costa (6,5 e 7), Cuadrado (6), Rabiot (5,5), Higuain (5,5 e 6), Ronaldo (7).

Fiorentina-Napoli

Voti e pagelle

Fiorentina: Dragowski (5,5), Lirola (5,5 e 6), Milenkovic (6,5 e 7), Pezzella (6), Venuti (5 e 5,5), Badelj (6 e 5,5), Pulgar (7 e 6), Castrovilli (6 e 6,5), Chiesa (6), Benassi (6 e 5,5), Sottil (7 e 6,5), Vlahovic (5 e 5,5), Boateng (7 e 6,5). Napoli: Meret (5,5), Di Lorenzo (5,5), Koulibaly (5,5 e 5), Manolas (5,5 e 6), Mario Rui (6 e 5,5), Ghoulam (6), Allan (6 e 5,5), Ruiz (5 e 6,5), Zielinski (5,5 e 5), Callejon (7), Elmas (6), Insigne (7 e 8), Mertens (7).