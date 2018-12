La Juventus vince anche con la Roma e si laurea campione d'inverno, il Napoli tiene la scia ma di misura, Inter male anche contro il Chievo. Questi i principali risultati della 17a giornata di serie A, disputata in un'unica soluzione. La sfida dei bianconeri la decide Manduzkic, al termine di un dominio assoluto (le pagelle commentate), stesso risultato dei partenopei sulla Spal con gol di Albiol, 1-1 tra nerazzurri e veronesi con Pellissier che, in pieno tempo di recupero, risponde a Perisic (top e flop della sfida).

Guardando alle altre gare: 1-0 della Fiorentina a San Siro ai danni del Milan (Chiesa), prima vittoria di Prandelli con il Genoa (3-1 sull'Atalanta: aut. Toloi, Lazovic e Piatek; Zapata per i nerazzurri dopo il rigore sbagliato da Ilicic), 4-2 esterno della Sampdoria sull'Empoli (Ramirez, Quagliarella e doppio Caprari; Pasqual e Caputo per i toscani), 3-1 tra Lazio e Cagliari (Milinkovic-Savic, Acerbi e Lulic; Joao Pedro per i sardi), 1-1 per Sassuolo-Torino (Brignola risponde a Belotti) e Udinese-Frosinone (Mandragora e Ciano), 0-0 tra Parma e Bologna. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Juventus-Roma

Voti e pagelle

Juventus: Szczesny (6), Alex Sandro (7), Chiellini (6,5), Bonucci (6), De Sciglio (6,5 dalla Gazza e 7 dal Corriere), Bentancur (5,5 e 6), Pjanic (5,5 e 6), Matuidi (6 e 6,5), Mandzukic (7,5), Ronaldo (6,5 e 6), Dybala (6 e 6,5), Emre Can (6), Douglas Costa (6). Roma: Olsen (7,5 e 8), Santon (4,5 e 5), Fazio (5,5 e 6), Manolas (6), Kolarov (5,5 e 6), Nzonzi (5,5 e 5), Cristante (6,5 e 5,5), Zaniolo (6,5 e 6), Schick (4), Under (5), Florenzi (6 e 5), Kluivert (5,5), Perotti (5,5 e 6).

Napoli-Spal

Voti e pagelle

Napoli: Meret (7 e 7,5), Hysaj (6 e 6,5), Koulibaly (6,5 e 7), Albiol (6,5 e 7), Ghoulam (6), Rog (5,5), Callejon (6), Hamsik (6 e 5,5), Mertens (5,5 e 6), Insigne (6), Zielinski (5,5), Ruiz (5,5). Spal: Gomis (6 e 5,5), Cionek (5,5 e 6), Djourou (6), Bonifazi (5,5), Lazzari (5,5 e 6), Fares (6 e 6,5), Schiattarella (6), Valdifiori (5), Paloschi (5,5 e 5), Kurtic (5,5 e 5), Antenucci (5,5 e 5), Vicari (6), Valoti (6).

Chievo-Inter

Voti e pagelle

Chievo: Sorrentino (7), Depaoli (5,5 e 5), Bani (5 e 5,5), Rossettini (5,5 e 6), Barba (5,5 e 6), Hetemaj (6 e 6,5), Kiyine (6 e 5), Rigoni (6), Pellissier (7,5 e 7), Giaccherini (6), Meggiorini (5,5), Jaroszynski (6,5 e 6), Stepinski (6,5), Birsa (5,5 e sv). Inter: Handanovic (6,5 e 6), Vrsaljko (5,5 e 6), Skriniar (6), De Vrij (5 e 5,5), D'Ambrosio (6), Joao Mario (6,5 e 6), Brozovic (5,5 e 6), Nainggolan (5 e 5,5), Icardi (6,5 e 5,5), Politano (5), Perisic (7), Vecino (5 e 5,5), Martinez (5,5), Valero (6 e sv).

Milan-Fiorentina

Voti e pagelle

Milan: Donnarumma (5,5), Abate (6 e 5,5), Zapata (6), Romagnoli (6), Rodriguez (6,5 e 6), Calabria (5,5), Mauri (6), Calhanoglu (5), Higuain (4,5 e 5), Suso (5,5), Castillejo (4,5), Cutrone (5 e 5,5), Laxalt (5 e 4,5). Fiorentina: Lafont (7), Milenkovic (7), Pezzella (6,5), Hugo (7 e 6,5), Biraghi (6 e 6,5), Veretout (6,5), Benassi (6), Edmilson (5,5 e 6), Simeone (5 e 6), Mirallas (5 e 6), Chiesa (7), Gerson (6).

Lazio-Cagliari

Voti e pagelle

Lazio: Strakosha (7), Luiz Felipe (5,5 e 6,5), Acerbi (7 e 7,5), Radu (6 e 6,5), Marusic (6), Lulic (7 e 7,5), Parolo (6,5), Luis Alberto (6,5 e 7,5), Milinkovic-Savic (6,5 e 7), Correa (6,5), Immobile (6,5), Leiva (6), Lukaku (6), Bastos (5). Cagliari: Cragno (6 e 5), Romagna (5), Klavan (5), Pisacane (5), Faragò (6,5 e 6), Barella (5,5), Ionita (5,5 e 5), Bradaric (5,5 e 5), Cerri (5,5), Joao Pedro (6,5 e 6), Padoin (5,5 e 4,5), Pajac (5,5 e 6), Farias (5,5 e 5), Dessena (6 e 5,5).

Empoli-Sampdoria

Voti e pagelle

Empoli: Provedel (4 e 4,5), Veseli (5,5 e 5), Silvestre (4,5), Rasmussen (5 e 5,5), Di Lorenzo (5,5), Traoré (6,5), Bennacer (6), Acquah (5,5 e 6), Caputo (7), La Gumina (6), Pasqual (6 e 6,5), Zajc (6 e 5,5). Sampdoria: Audero (6), Sala (6), Andersen (5,5 e 6), Tonelli (6,5), Murru (6), Praet (5,5 e 6), Ekdal (6,5 e 6), Linetty (6,5 e 6), Quagliarella (7), Ramirez (7), Defrel (5,5), Saponara (6,5 e 6), Caprari (7 e 7,5).

Genoa-Atalanta

Voti e pagelle

Genoa: Radu (7), Criscito (5 e 6), Romulo (6,5), Biraschi (6 e 7), Romero (4,5 e 5), Lazovic (6,5 e 7), Veloso (5 e 5,5), Bessa (6), Hiljemark (6), Piatek (7 e 8), Kouame (6 e 6,5), Rolon (6 e 6,5), Sandro (6). Atalanta: Berisha (6,5), Toloi (4 e 4,5), Mancini (6), Palomino (5 e 4,5), Gosens (5 e 5,5), Hateboer (5 e 6), Freuler (6), Ilicic (5), Gomez (5 e 6), Zapata (6), Pessina (5 e 5,5), Rigoni (5,5 e 5), Barrow (5,5 e sv).

Sassuolo-Torino

Voti e pagelle

Sassuolo: Consigli (6,5), Ferrari (6,5 e 6), Lirola (6), Marlon (6 e 6,5), Rogerio (6 e 5,5), Locatelli (6), Sensi (6), Bourabia (5,5 e 6,5), Di Francesco (6 e 5,5), Berardi (6,5), Matri (6), Babacar (5,5), Brignola (6,5 e 7). Torino: Ichazo (6,5 e 7), Izzo (5,5 e 6), Djidji (6), Nkoulou (6,5), Aina (6 e 5,5), Ansaldi (6), Rincon (5 e 5,5), Meité (6 e 5,5), Baselli (6,5 e 6), Zaza (6,5), Belotti (6,5 e 7), De Silvestri (6), Iago Falque (6 e 6,5).

Udinese-Frosinone

Voti e pagelle

Udinese: Musso (6 e 5), Larsen (6), Nuytinck (6), Ekong (5,5 e 6,5), Ter Avest (5 e 6), Fofana (5), Mandragora (6 e 6,5), Behrami (6 e 5), Lasagna (5), De Paul (5,5), D'Alessandro (6), Pussetto (6), Machis (5,5 e 5). Frosinone: Sportiello (6), Goldaniga (6), Ariaudo (6), Krajnc (6), Zampano (5,5), Chibsah (6 e 6,5), Maiello (6,5), Cassata (5,5 e 5), Ciofani (5 e 6), Beghetto (6), Ciano (6,5), Pinamonti (6,5 e 6).

Parma-Bologna

Voti e pagelle

Parma: Sepe (6), Alves (6), Gagliolo (6), Bastoni (6), Iacoponi (5,5 e 6), Rigoni (5,5 e 6), Barillà (6 e 5,5), Scozzarella (6 e 5,5), Inglese (5,5), Gervinho (5,5), Siligardi (6), Sprocati (5,5), Stulac (5,5). Bologna: Skorupski (6), Calabresi (6 e 6,5), Danilo (6 e 6,5), Helander (6), Mattiello (5 e 5,5), Dzemaili (5,5), Nagy (5 e 5,5), Svanberg (5,5), Santander (5), Palacio (6), Mbaye (5), Orsolini (5,5), Destro (6 e sv).