Meno di un mese al via della serie A e attesa che comincia a scaldarsi. Da oggi ha inizio ufficialmente il count-down verso la nuova stagione del fantacalcio che, come consuetudine, è inaugurato dalla pubblicazione del primo listone della Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Fuori i secondi, dunque, e prime strategie per l'asta che potranno essere affinate quotazioni alla mano.

Non mancano le novità. Diversi i cambi di ruolo rispetto allo scorsa stagione, determinati dalla collocazione tattica decisa dagli allenatori in campo. In rialzo anche le quotazioni dei portieri, rispetto ai quali la rosea nel suo torneo Magic ha deciso di introdurre una novità in termini di bonus: in caso di "clean sheet" l'estremo difensore, infatti, si vedrà attribuire un +1 da aggiungere al voto in pagella. Una peculiarità che, per la verità, in molti altri tornei (Fantagazzetta in primis) esiste già da tempo.

Cambi di ruolo: arretrati Gomez e Callejon

La Gazzetta utilizza da tempo un listone con cinque ruoli, comprendente anche i trequartisti. A questi, però, viene attribuita anche una seconda connotazione per andare incontro agli amanti del gioco tradizionale. E così Suso, Luis Alberto, Callejon, Pandev, Gomez e Kluivert che erano trequartisti/attaccanti diventano trequartisti/centrocampisti. Boateng, Joao Pedro e Correa al contrario passano tra i trequartisti/attaccanti, mentre Mertens e Palacio diventano attaccanti puri e i milanisti Calhanoglu e Paquetà "solo" centrocampisti.

Portieri: il più costoso è Handanovic

Come anticipato, quest'anno acquistare i portieri comporterà un sacrificio in più, con le quotazioni spinte al rialzo dal nuovo regolamento. Per l'interista Handanovic, il più costoso del listino, serviranno 20 crediti, uno in meno per lo juventino Szczesny (con Buffon che fa il suo ritorno al fantacalcio partendo da 2). Completa il podio il milanista Donnarumma (18) che quest'anno potrà contare anche sulla fase difensiva di Giampaolo, poco sotto il napoletano Meret (17) e il torinese Sirigu (17), con quest'ultimo cresciuto parecchio grazie al suo ottimo rientro in Italia dello scorso anno e alla buona tenuta della difesa di Mazzarri. L'unico volto nuovo è il romanista Lopez che fa il suo esordio con 16.

Difensori: Kolarov al top, De Ligt esordio boom

Conferme anche in difesa, dove il più costoso è il romanista Kolarov (23) spinto dal suo ruolo di rigorista e specialista nei calci piazzati, nonché dalla capacità di produrre anche assist con buona frequenza. Alle sue spalle svettano i nuovi: lo juventino De Ligt (22) vede riflesso anche nel listone l'acquisto al top dei bianconeri e l'interista Godin (20), che promette continuità di rendimento e gol, supera subito i compagni di reparto De Vrij (19) e Skriniar (17). Tra i nuovi si inserisce il solito monumentale Koulibaly (21), che quest'anno farà coppia con Manolas (17), mentre l'altro neo-napoletano Di Lorenzo è stato quotato 15, il doppio rispetto al suo valore d'esordio dello scorso anno con l'Empoli. Tra i big resiste lo juventino Alex Sandro (19), crollo verticale per Cancelo (14), condizionato nella quotazione sia dalle voci di una sua possibile cessioni, sia dall'ultima stagione in chiaroscuro. Gli italiani più in vista restano il milanista Romagnoli (17) e gli altri juventini Chiellini (17) e Bonucci (16).

Centrocampisti: 25 per Milinkovic con la valigia pronta

Tra i centrocampisti puri è il laziale Milinkovic-Savic (25) a conservare la palma di più costoso, ma il suo acquisto appare un rischio visto l'imminente passaggio al Manchester United. Dietro segue l'ambizioso tandem di Ancelotti composto dallo spagnolo Ruiz (23), reduce da un ottimo esordio in Italia, e dal polacco Zielinski (21), chiamato ad assumersi maggiori responsabilità. Molto in alto il milanista Kessie (20), forte anche del suo ruolo di rigorista, al pari del napoletano Allan (18), che può contare sulla sua incredibile continuità di rendimento. Quotazione di esordio alta, ma comunque abbordabile per lo juventino Rabiot (18), mentre il finale di stagione negativo del viola Benassi (17) ha fatto passare in secondo piano i 9 gol realizzati in stagione. L'interista Lazaro, un po' a sorpresa, è stato inserito in mediana con 14 di quotazione, 10 per il neo-acquisto del Napoli Elmas.

Trequartisti: quanto costano i gioielli di Gasperini

Tra i trequartisti, come detto, vige la distinzione tra i centrocampisti e gli attaccanti di secondo ruolo. Tra i primi fa il suo ritorno in mediana l'atalantino Gomez (28) con una quotazione subito molto alta in virtù della sua facilità nel produrre assist. Alle sue spalle il fiorentino Chiesa (25), forse frenato dalle insistenti voci di mercato sul suo conto al pari di quelle di possibile rottura con la Viola. Alto lo juventino Ramsey (23) alla sua quotazione di esordio, la stessa del napoletano Callejon (23) trasformato in esterno di centrocampo puro da Ancelotti. Completano la top class i romanisti Under (22) e Zaniolo (21) e l'interista Perisic (22) che potrebbe rappresentare un'opportunità se Conte decidesse di tenerlo facendolo giocare in attacco. Tra i trequartisti/attaccanti svetta ancora un atalantino: Ilicic (32) che supera il napoletano Insigne (31) e lo juventino Dybala (30), seguono il parmense Gervinho (28) e il torinese Iago Falque (25).

Attaccanti: Ronaldo vale un quinto del budget

In attacco, neanche a dirlo, è sempre il "marziano" Ronaldo (50) a richiedere la quota più alta del budget, pari a un quinto del totale messo a disposizione dalla Gazzetta nella sua Magic. Seguono, ma molto distanti, il milanista Piatek (37), l'anno scorso sorpresa stagionale, il capocannoniere dell'ultima stagione Quagliarella (36) e il laziale Immobile (36), con quest'ultimo che non viene minimamente scalfito dall'ultima stagione in chiaroscuro. Bene l'atalantino Zapata (35) che vede premiata l'ultimo torneo al top. Quotazioni alte anche per Milik (33) e Mertens (32), mentre Icardi (25) e Higuain (27) sono condizionati dal futuro incerto.