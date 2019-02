Nuovo weekend di serie A e 24esimo turno di fantacalcio al via. Si comincia questa sera alle 20.30 con Juventus-Frosinone; sabato invece è la volta di Cagliari-Parma alle 18 e Atalanta-Milan alle 20.30. Spal-Fiorentina è l'anticipo delle 12.30 di domenica, dalle 15 poi Empoli-Sassuolo, Genoa-Lazio e Udinese-Chievo. Completano il quadro i posticipi Inter-Sampdoria (ore 18, con i nerazzurri senza Icardi) e Napoli-Torino (20.30), con Roma-Bologna in programma lunedì alle 20.30.

Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle probabili formazioni gara per gara. A margine di ogni match troverete, come di consueto, anche la nostra indicazione dei giocatori da schierare e da non schierare. In caso di dubbi, non esitate a porli nello spazio commenti, vi risponderemo a stretto giro.

Juventus-Frosinone

Juventus (4-3-3): Szczesny, De Sciglio, Rugani, Bonucci, Spinazzola, Bentancur, Emre Can, Matuidi, Dybala, Mandzukic, Ronaldo. Frosinone (3-5-2): Sportiello, Goldaniga, Salamon, Capuano, Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto, Ciano, Ciofani.

Consigliati e sconsigliati

Sì Mandzukic e Spinazzola, Beghetto e Ciano. No Dybala e Maiello

Cagliari-Parma

Cagliari (4-3-1-2): Cragno, Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini, Ionita, Bradaric, Padoin, Barella, Joao Pedro, Pavoletti. Parma (4-3-3): Sepe, Iacoponi, Alves, Bastoni, Gobbi, Kucka, Stulac, Barillà, Gervinho, Inglese, Biabiany.

Consigliati e sconsigliati

Sì Barella e Joao Pedro, Kucka e Gervinho. No Bradaric e Stulac

Atalanta-Milan

Atalanta (3-4-1-2): Berisha, Toloi, Palomino, Mancini, Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne, Gomez, Ilicic, Zapata. Milan (4-3-3): Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessié, Bakayoko, Paquetà, Suso, Piatek, Calhanoglu.

Consigliati e sconsigliati

Sì Ilicic e Hateboer, Bakayoko e Piatek. No Freuler e Rodriguez

Spal-Fiorentina

Spal (3-5-2): Viviano, Cionek, Felipe, Bonifazi, Lazzari, Valoti, Valdifiori, Kurtic, Costa, Paloschi, Petagna. Fiorentina (4-3-3): Lafont, Ceccherini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi, Edmilson, Veretout, Chiesa, Simeone, Muriel.

Consigliati e sconsigliati

Sì Kurtic e Viviano, Muriel e Biraghi. No Felipe e Vitor Hugo

Empoli-Sassuolo

Empoli (4-3-3): Dragowski, Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Dell'Orco, Traoré, Bennacer, Acquah, Farias, Caputo, Krunic. Sassuolo (4-3-3): Consigli, Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio, Duncan, Sensi, Locatelli, Berardi, Matri, Djuricic.

Consigliati e sconsigliati

Sì Caputo e Krunic, Matri e Sensi. No Rasmussen e Rogerio

Genoa-Lazio

Genoa (4-3-3): Radu, Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito, Lerager, Radovanovic, Rolon, Lazovic, Kouamé, Sanabria. Lazio (3-4-1-2): Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Romulo, Leiva, Badelj, Cataldi, Lulic, Correa, Caicedo.

Consigliati e sconsigliati

Sì Lerager e Kouamé, Acerbi e Correa. No Rolon e Cataldi

Udinese-Chievo

Udinese (3-5-2): Musso, Opoku, Troost-Ekong, Nuytinck, Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, D'Alessandro, Pussetto, Okaka. Chievo (4-3-1-2): Sorrentino, Depaoli, Bani, Rossettini, Barba, Leris, Diousse, Hetemaj, Giaccherini, Stepinski, Meggiorini.

Consigliati e sconsigliati

Sì Larsen e Okaka, Giaccherini e Diousse. No De Paul e Rossettini

Inter-Sampdoria

Inter (4-3-3): Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert, Vecino, Brozovic, Joao Mario, Politano, Martinez, Perisic. Sampdoria (4-3-1-2): Audero, Bereszynski, Colley, Andersen, Murru, Praet, Ekdal, Linetty, Ramirez, Defrel, Quagliarella.

Consigliati e sconsigliati

Sì Skriniar e Politano, Andersen e Linetty. No Dalbert e Defrel

Napoli-Torino

Napoli (4-4-2): Meret, Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Callejon, Diawara, Ruiz, Zielinski, Insigne, Mertens. Torino (3-5-2): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Moretti, Aina, Lukic, Rincon, Baselli, Ansaldi, Zaza, Belotti.

Consigliati e sconsigliati

Sì Zielinski e Ruiz, Belotti e Ansaldi. No Diawara e Lukic

Roma-Bologna

Roma (4-3-3): Olsen, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini, De Rossi, Cristante, Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy. Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Mbaye, Calabresi, Danilo, Djiks, Poli, Pulgar, Sansone, Soriano, Edera, Santander.

Consigliati e sconsigliati

Sì Zaniolo e El Shaarawy, Soriano e Santander. No Olsen e Mbaye