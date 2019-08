Torna la serie A (tutte le novità della nuova stagione) e con lei anche il primo weekend di fantacalcio. Si comincia alle 18 con Parma-Juventus, a seguire Fiorentina-Napoli (ore 20.45). Il resto del turno è concentrato nella giornata di domenica: Udinese-Milan è l'anticipo delle 18, dalle 20.45 poi Cagliari-Brescia, Roma-Genoa, Sampdoria-Lazio, Spal-Atalanta, Torino-Sassuolo, Verona-Bologna. Inter-Lecce completa il quadro alle 20.45 di lunedì.

Di seguito, dunque, le probabili formazioni gara per gara con l'indicazione dei giocatori consigliati e sconsigliati da schierare. In caso di dubbi sul possibile undici da mettere in campo, non esitate a porre le vostre domande nello spazio commenti, vi risponderemo a stretto giro.

Parma-Juventus

Parma (4-3-3): Sepe, Laurini, Alves, Gagliolo, Hernani, Brugman, Barillà, Kulusevski, Inglese, Gervinho. Juventus (4-3-3): Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Rabiot, Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.

Consigliati e sconsigliati

Sì Gervinho e Brugman, Chiellini e Douglas Costa. No Gagliolo e Pjanic

Fiorentina-Napoli

Fiorentina (4-3-3): Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Sottil, Boateng, Chiesa. Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam, Allan, Zielinski, Callejon, Fabian Ruiz, Insigne, Mertens.

Consigliati e sconsigliati

Sì Pulgar e Sottil, Ruiz e Mertens. No Boateng e Ghoulam

Udinese-Milan

Udinese (3-4-2-1): Musso, De Maio, Troost-Ekong, Samir, Larsen, Mandragora, Jajalo, Pezzella, Pussetto, De Paul, Lasagna. Milan (4-3-1-2): Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Borini, Calhanoglu, Paquetà, Suso, Castillejo, Piatek.

Consigliati e sconsigliati

Sì Mandragora e Samir, Romagnoli e Calhanoglu. No Lasagna e Castillejo

Cagliari-Brescia

Cagliari (4-3-1-2): Rafael, Pinna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini, Ionita, Nainggolan, Deiola, Birsa, Joao Pedro, Pavoletti. Brescia (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Gastaldello, Chancellor, Martella, Bisoli, Tonali, Dessena, Tremolada, Morosini, Donnarumma.

Consigliati e sconsigliati

Sì Nainggolan e Pavoletti, Tonali e Donnarumma. No Pisacane e Tremolada

Roma-Genoa

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez, Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Cristante, Pellegrini, Under, Zaniolo, Perotti, Dzeko. Genoa (3-5-2): Radu, Biraschi, Zapata, Criscito, Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca, Kouamé, Pinamonti.

Consigliati e sconsigliati

Sì Perotti e Under, Schone e Criscito. No Juan Jesus e Lerager.

Sampdoria-Lazio

Sampdoria (4-3-3): Audero, Bereszynski, Murillo, Colley, Murru, Barreto, Ekdal, Linetty, Gabbiadini, Quagliarella, Caprari. Lazio (3-5-2): Strakosha, Vavro, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic, Correa, Immobile.

Consigliati e sconsigliati

Sì Ekdal e Gabbiadini, Acerbi e Correa. No Colley e Luis Alberto

Spal-Atalanta

Spal (3-5-2): Berisha, Cionek, Vicari, Felipe, D'Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Di Francesco, Petagna, Floccari. Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Palomino, Masiello, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Malinovskyi, Gomez, Zapata.

Consigliati e sconsigliati

Sì Petagna e Kurtic, Hateboer e Malinovskyi. No Cionek e Toloi

Torino-Sassuolo

Torino (3-5-2): Sirigu, Bonifazi, Nkoulou, Izzo, De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Aina, Zaza, Belotti. Sassuolo (4-3-3): Consigli, Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio, Traoré, Obiang, Locatelli, Brignola, Caputo, Boga.

Consigliati e sconsigliati

Sì Izzo e Zaza, Traoré e Ferrari. No Aina e Brignola

Verona-Bologna

Verona (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Kumbulla, Empereur, Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic, Zaccagni, Verre, Tupta. Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks, Poli, Kingsley, Orsolini, Soriano, Sansone, Palacio.

Consigliati e sconsigliati

Sì Verre e Veloso, Orsolini e Danilo. No Tupta e Kingsley

Inter-Lecce

Inter (3-5-2): Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah, Lukaku, Martinez. Lecce (4-3-1-2): Gabriel, Benzar, Rossettini, Lucioni, Calderoni, Petriccione, Tachtsidis, Majer, Shakhov, Falco, Lapadula.

Consigliati e sconsigliati

Sì Sensi e Martinez, Petriccione e Falco. No Vecino e Majer