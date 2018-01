La competizione più longeva del mondo e, con molta probabilità, una delle più belle: la FA Cup riesce a riscaldare i cuori degli appassionati di calcio e riesce sempre a regalarci aneddoti per rendere sempre più grande l'aura intorno alla sua storia.

Dopo le vittorie di Liverpool, Manchester United e Manchester City, ecco che oggi sono arrivati i match di altre tre big come Arsenal, detentrice del titolo, Tottenham e West Ham: non sono mancate le sorprese.

Hart chiede un cappello al pubblico per proteggersi dal sole.

Joe Hart è stato il protagonista di uno dei momenti più simpatici di questo fine settimana calcistico: il portiere del West Ham è sceso in campo oggi pomeriggio per la partita di FA Cup contro il modesto Shrewsbury Town, squadra di Football League One, ma nei primi minuti si è ritrovato con un avversario molto ostico da combattere, ovvero il sole. Durante la gara l'ex numero uno del Torino ha chiesto il berretto ai tifosi Hammers che erano posizionati dietro la sua porta e i supporter subito hanno esaudito la richiesta lanciandogli un cappellino da baseball sull'erba che Hart ha subito messo in testa. Un magnifico esempio di complicità tra giocatori e fan si è manifestata in questa situazione che ci ha fatto mettere da parte tutte quelle brutte immagini di atleti costretti ad umiliarsi davanti ai propri fan. Istantanee che fanno bene al cuore.

Hammers al replay con il Shrewsbury Town.

Domenica di FA Cup in Inghilterra: il Leeds United è stato eliminato al terzo turno dopo essere stato sconfitto 2-1 in rimonta dal Newport. È costretto al replay il West Ham, a causa dello 0-0 in casa dello Shrewsbury. Il Tottenham si sbarazza con un 3-0 del Wimbledon ma il risultato più eclatante è l'eliminazione dell'Arsenal campione in carica per mano del Nottingham Forrest: i Gunners hanno perso 4-2 e sono stati esclusi, incredibilmente, dal torneo.

Risultati e marcatori.

Newport-Leeds United 2-1 (Shaugnessy, McCoulsky; Berardi)

Shrewsbury-West Ham 0-0

Tottenham-Wimbledon 3-0 (Kane, Kane, Vertonghen)

Nottingham-Arsenal 4-2 (Lichaj 2, Brereton, Dowell; Mertesacker, Welbeck)