La FA Cup non è una competizione come le altre. La "magia" della coppa nazionale inglese ha ancora una volta regalato un colpo di scena, con il Nottingham Forest, blasonata e storica società, militante però ora nella Serie B d'oltremanica, che ha eliminato a sorpresa i campioni in carica dell'Arsenal. La squadra di Arsene Wenger vincitrice di tre delle ultime 4 edizioni è stata sconfitta dai Forest che vantano due Coppe Campioni nella loro storia, con il punteggio di 4-2.

Una notte magica, quella che i tifosi del Nottingham Forest hanno vissuto al City Ground. L'Arsenal rivoluzionato dal un massiccio turnover di Wenger e pieno di seconde linee e ragazzini non è riuscito a reggere l'urto dell'entusiasmo dei padroni di casa. Questi ultimi hanno messo subito il match in discesa grazie allo statunitense Lichaj autore di una bella doppietta, intervallata dalla rete del momentaneo pareggio di Mertesacker. Nella ripresa doppio rigore di Brereton e Dowell per il Nottingham, che ha reso inutile il sigillo di Welbeck.

Tottenham batte Wimbledon nel segno di Kane.

Nessuna sorpresa invece nel match tra il Tottenham e il Wimbledon. A spingere gli Spurs ci ha pensato il solito Harry Kane, che ha segnato una doppietta in pochi minuti (63′ e 65′). 26 gol in 27 partite stagionali per il bomber che piace al Real Madrid, con Vertonghen che ha poi chiuso i conti per il 3-0 in favore della squadra che affronterà agli ottavi di Champions la Juventus. Costretto invece al replay il West Ham, che non va oltre lo 0-0 in casa dello Shrewsbury, squadra di terza divisione