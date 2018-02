Insieme alla Champions, torna anche l'Europa League con le partite dei sedicesimi di finale. Atalanta, Milan, Napoli e Lazio saranno chiamate alle prime sfide da "dentro o fuori" con formazioni molto più forti di quelle incrociate nei gironi. Per la squadra di Simone Inzaghi, ci sarà la temibile trasferta nel fortino della Steaua. Giovedi prossimo, alle 21.15, l'Arena di Bucarest darà infatti il suo benvenuto ai biancocelesti: reduci da due sconfitte consecutive in campionato e da alcune polemiche interne che hanno rovinato l'ambiente a Formello.

Lazio in diretta, Milan in differita.

La buona notizia per tutti i tifosi laziali, è che la partita verrà trasmessa in diretta e in chiaro da TV8 con la telecronaca affidata a Massimo Marianella e il commento tecnico a Lorenzo Minotti. Prima e dopo il match, ci sarà inoltre il classico salotto con diversi ospiti (tra cui il tifoso Enrico Papi), chiamati per commentare il percorso europeo della squadra di Simone Inzaghi. A seguire ci saranno anche le interviste a caldo, gli highlight di tutte le altre partite della serata, con un occhio di riguardo alle sfide che vedono impegnate Milan, Napoli e Atalanta e l'ampia sintesi della sfida tra il Ludogorets e i rossoneri di Gattuso.

La Svizzera trasmette Atalanta e Napoli.

Per chi non fosse abbonato a Sky e avesse a cuore le sorti di Atalanta e Napoli, c'è però una valida alternativa per seguire in diretta le partite delle squadre di Giampiero Gasperini e Maurizio Sarri. La RSI, la tv di Stato svizzera in lingua italiana, trasmetterà infatti Borussia Dortmund-Atalanta (alle 19) e alle 21.05 Napoli-RB Lipsia. Per godere dell'opportunità del canale svizzero, bisognerà però essere residenti nelle province di Como, Varese, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e nella parte settentrionale di Milano.