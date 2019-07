Dopo il netto successo dell'andata, un 3-0 arrivato senza nessun tipo di sofferenza, il Torino di Walter Mazzarri è pronto per giocare in Ungheria contro il Debrecen. Il ritorno del secondo turno preliminare di Europa League, che andrà in scena al Debrecen Stadion, sarà fondamentale per i granata che in caso di vittoria affronteranno nell'ultimo turno prima dei gironi la vincente della sfida tra i bielorussi dello Shakthtyor Soligorsk e i danesi dell’Esbjerg.

Le ultime notizie dal ritiro del Torino

Il recente infortunio di Iago Falque, che ha rimediato una lesione capsulo-legamentosa alla caviglia sinistra, costringerà probabilmente Mazzarri ad un cambio di modulo. Contro gli ungheresi, la formazione piemontese potrebbe dunque scendere in campo con un 3-4-1-2 con Sasa Lukic che verrebbe schierato dal primo minuto dietro le due punte Belotti e Zaza. L'alternativa sarebbe un 3-4-2-1, nella quale il serbo farebbe invece coppia con Berenguer alle spalle del solo Belotti. Per quanto concerne le altre scelte, Mazzarri non sembra infine disposto a rischiare e a rinunciare a quei giocatori già scesi in campo al ‘Moccagatta' di Alessandria.

Le probabili formazioni

Debrecen (4-4-1-1): Nagy; Kinyik, Pavkovics, Szatmari, Ferenczi; Szecsi, Toszer, Haris, Varga; Zsori; Trujic. All. Herczeg

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Baselli, Ansaldi; Lukic, Belotti, Zaza. All. Mazzarri

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Il secondo turno preliminare di Europa League tra Debrecen e Torino, comincerà alle ore 18.30 e verrà trasmesso in diretta televisiva esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201). Chi non potrà mettersi comodo davanti al televisore, avrà come sempre l'opportunità di seguire il match in streaming (attraverso Pc, Tablet o Smartphone) grazie all'applicazione Sky Go.