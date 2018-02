Il Paris Saint-Germain attacca l'arbitro Rocchi, nel mirino per aver condizionato con la sua direzione la sfida di Champions col Real Madrid. Tra le voci di dentro, che sussurrano e mugugnano dopo la sconfitta del Santiago Bernabeu, ci sono anche le parole che le mogli di Angel Di Maria e Thiago Silva lanciano in pasto alla Rete attraverso le story di Instagram. Frasi come sassi, concetti durissimi nei confronti del tecnico – più del fischietto italiano, Rocchi – e delle sue scelte cervellotiche, incomprensibili alla vigilia di una sfida così importante.

Esclusioni eccellenti. Del resto, aveva già destato grande sorpresa l'esclusione dalla formazione titolare dell'ex milanista e centrale della Seleçao: possibile che al cospetto di CR7 e Benzema lasci fuori uno dei più forti centrali d'Europa e al mondo? E' successo proprio questo: un déjà vu rispetto a quando accaduto anche nell’ultima partita della Ligue 1 sul campo del Tolosa quando il capitano venne lasciato in panchina. E quando nel finale Presnel Kimpembe è andato in ambasce sotto i colpi delle merengues, la riflessione sul suo impiego azzardato ha alimentato le forti perplessità già sorte quando Emery ha scelto di sostituire Cavani con Meunier, consegnando di fatto l'iniziativa nelle mani degli spagnoli.

Scelte discutibili. A mettere in secondo piano l'operato dell'arbitro Rocchi ci pensano le consorti di Thiago Silva e Angel Di Maria, i due big che il tecnico ex Siviglia ha relegato in un cantuccio della panchina nonostante la forza dell'avversario e l'importanza della posta in palio. A perorare la loro causa sono state le rispettive mogli. Jorgelina Cardoso (dolce metà del ‘fideo') ha attaccato direttamente l'allenatore del club parigino.

Parola alle mogli su Instagram. "Gli sforzi, gli allenamenti extra, i gol, gli assist e il tuo miglior momento = panchina. E poi dicono che quelle che non capiscono di calcio sono le mogli dei giocatori. Forza Paris!". A rincarare la dose ci ha pensato Belle, moglie di Thiago Silva, che non ha usato giri di parole per commentare la situazione: "Tattica, Tattica? Cosa sarà la tattica? Vaff…". Sempre attraverso Instagram il calciatore della Seleçao, 33enne, è intervenuto con una frase ironica: "Che Dio mi aiuti a migliorare".