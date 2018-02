L'arbitro italiano Rocchi nel mirino del Paris Saint-Germain che definisce la direzione scandalosa e soprattutto condizionata da una serie di errori penalizzanti e clamorosi commessi nel corso dell'andata degli ottavi di Champions a Madrid. Il rigore concesso al Real per fallo di Locelso su Kroos, un tiro a botta sicura di Rabiot viene ribattuto da Sergio Ramos con l'aiuto del braccio destro non del tutto attaccato al corpo e infine una posizione di fuorigioco chiamata a Mbappé lanciato a rete: sono questi gli episodi più contestati, che hanno alimentato le proteste dei francesi e al tempo stesso la convinzione che con il Var certe sviste sarebbero state corrette. La Uefa, però, almeno per il momento, non ha alcuna intenzione di adottare il mezzo tecnologico (la video assistenza, come accade già in Italia) anche per le gare di Coppa.

Il rigore per fallo di Locelso su Kroos.

Al 44′ del primo tempo l'episodio che ha scatenato le proteste del Paris Saint-Germain. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Kroos entra in area e Lo Celso chiude su di lui ma lo fa appoggiando le braccia sulle spalle del tedesco. Cosa accade? Il centrocampista del Real Madrid, avvertito il contatto, non oppone resistenza, distende la gamba quasi per cercare il contatto con l'avversario e finisce a terra in piena area. Rigore generoso.

Ramos respinge la palla col braccio.

La rabbia del Paris Saint-Germain aumenta in occasione di un altro episodio accaduto nella ripresa: un tiro a botta sicura di Rabiot viene ribattuto da Sergio Ramos. Il difensore del Real Madrid fa schermo col proprio corpo davanti alla porta e prova a stringere le braccia prima del contatto col pallone, ma al momento dell'impatto il braccio destro non è ancora completamente lungo il corpo. La palla verrà di fatto stoppata ma la discrezionalità dell'arbitro è tale da giudicare non volontario quel gesto. Niente rigore per il Psg.

Il fuorigioco fischiato a Mbappé.

Il terzo episodio reputato clamoroso fa riferimento invece a un'azione di contropiede che ha visto protagonista Mbappé. La gara è ancora ferma sul pareggio di 1-1 e alla fine del match mancano una decina di minuti. L'attaccante, ex Monaco, sorprende la difesa del Real e la brucia in velocità. Al momento del lancio effettuato dal compagno di squadra non è in posizione di off-side – a tenerlo in gioco è Sergio Ramos accanto a lui – ma viene stoppato.