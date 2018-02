Il mistero del rimbalzo fantasma. E' stato ribattezzato così quello strano effetto ottico che ha tratto in inganno molti utenti della Rete. Nulla di verificabile con l'occhio umano a velocità naturale. Eppure, pochi istanti prima della battuta di Cristiano Ronaldo, con il cronometro che corre verso il duplice fischio e la fine della prima frazione, accade qualcosa di strano. Lo si può intuire tenendo gli occhi fissi sul pallone che sta per essere calciato dal campione portoghese di destro.

Il mistero del doppio tocco di CR7 sul dischetto.

Il piede sinistro della stella madrilena è quello d'appoggio e, sistemato nei pressi della sfera, smuove un po' il terreno e la zolla che si trova nei pressi del dischetto. E' in quel momento che il pallone si alza lievemente dando l'impressione del doppio tocco da parte del giocatore che d'interno collo farà secco Areola.

Dubbi sul penalty concesso al Real Madrid.

Era rigore oppure no? Minuto numero 43 del primo tempo: il Paris Saint-Germain è in vantaggio per un 1-0 grazie alla rete segnata da Rabiot dopo che Neymar ha creato scompiglio nella difesa – tutt'altro che impeccabile – dei blancos ma è questa la fase cruciale della prima frazione, con i padroni di casa che trovano il pareggio su calcio di rigore. E' Kroos il protagonista dell'azione che procura il penalty: entra in area dalla corsia di sinistra, tallonato da Locelso (già ammonito).

Il giocatore del Psg non è abbastanza rapido, reattivo da tenere testa alla progressione del tedesco e poggia entrambe le mani sulle spalle dell'avversario. L'ex Bayern cade in area e per l'arbitro italiano, Rocchi, non c'è dubbio: massima punizione, sul dischetto si presenta CR7 che batte di precisione e di potenza alla destra di Areola.

Il dubbio, però, resta: è rigore oppure no? Lo Celso mette vistosamente e ingenuamente la mano sulla spalla di Kroos. Lui accentua molto, ma da regolamento la decisione da parte del direttore di gara non sembra fare una piega. Chissà se col Var la decisione sarebbe stata la stessa.