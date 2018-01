E' stata una giornata frenetica in via Rosellini: quartier generale milanese della Lega di Serie A. Dopo aver partecipato alla presentazione del nuovo album della Panini, il presidente federale Carlo Tavecchio si è riunito in assemblea con i presidenti e i delegati delle società del nostro massimo campionato. Tra gli argomenti trattati nella riunione, anche il possibile candidato da portare a rappresentanza della Serie A nella corsa verso la poltrona federale.

"Nell'ottica di concorrere all'elezione del presidente federale, anche in considerazione di un'eventuale candidatura della stessa Lega – ha spiegato Tavecchio alla stampa – l'assemblea ha deciso all'unanimità di delegare una commissione composta dai commissari Urbano Cairo, Claudio Lotito, Giuseppe Marotta e Marco Fassone, con il compito di incontrare i rappresentanti delle componenti della Figc, per approfondire le proposte della Lega di Serie A e gli argomenti più importanti per la crescita e lo sviluppo del calcio italiano".

La panchina della Nazionale.

"Solo al termine degli incontri si riunirà l'assemblea, che deciderà sulla designazione di un proprio candidato o l'appoggio ad un altro candidato", ha poi aggiunto il numero uno della Figc e attuale commissario straordinario della Lega Calcio di Serie A. A quei giornalisti che gli hanno invece chiesto di una sua eventuale partecipazione alla riunione con le componenti della Federcalcio, che si terrà nelle prossime ore a Coverciano, Carlo Tavecchio ha risposto: "A Coverciano non ci sarà nessuno della Lega serie A. Sono stati informati tutti i componenti della Figc che verranno loro qui venerdì".

Prima della riunione di Lega, Tavecchio aveva risposto anche alla domanda sul nuovo commissario tecnico azzurro: "Io resto in carica fino al 29 gennaio e non penso che entro quella data ci sarà il nuovo c.t. della Nazionale. Il giorno dopo Svezia-Italia ho avuto con mezza Europa contatti positivi e non negativi. Ma prima di giugno nessuno accetta perché sono tutti contrattualizzati. Fare un contratto entro giugno è difficile".