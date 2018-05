Mohamed Salah dovrebbe restare fuori almeno tre settimane e il Mondiale di Russia con il suo Egitto è, praticamente, compromesso. L'attaccante esterno del Liverpool è uscito in lacrime per un infortunio alla spalla durante la finale di Champions League contro il Real Madrid e potrebbe saltare le prime due partite del campionato del mondo con la sua nazionale. A riferire questa notizia è Ruben Pon, uno dei fisioterapisti del Liverpool, a L'Equipe. In ottica Coppa del Mondo l'ex Fiorentina e Roma sarebbe out fino al 16 giugno e la sua presenza nella partita d'esordio contro l'Uruguay, prevista per il 15, è da escludere. Gli altri due incontri si giocheranno il 19 contro la Russia e il 25 contro l'Arabia Saudita. Riuscirà a recuperare in tempo almeno per la seconda o sarà a disposizione solo per la terza e ultima sfida? Hector Cuper, i suoi compagni e i tifosi egiziani lo sperano con tutto il cuore. Sarebbe davvero una brutta perdita per l'Egitto, che torna al Mondiale dal 1990, e per la competizione.

Avvocato egiziano fa causa a Sergio Ramos per 1 miliardo

Dopo le proteste social e le petizioni per chiedere alla Uefa sanzioni ufficiali al difensore del Real Madrid, è arrivata anche la denuncia presentata dal legale, Bassem Wahba, che ha motivato così in un'intervista al canale tv Sada El-Balad: "Per aver deliberatamente inflitto danni fisici e psicologici ad un'intera nazione e al suo calciatore più famoso".

Mido attacca Sergio Ramos: Fallo intenzionale su Salah

L’ex centravanti, connazionale di Salah, si è scagliato sui social network contro Sergio Ramos, colpevole a suo dire di aver fatto intenzionalmente male alla stella del Liverpool. Le parole di Mido sono destinate ad alimentare ulteriori polemiche quelle dell’ex centravanti della Roma, che hanno trovato d’accordo molti tifosi sul web.