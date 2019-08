Edinson Cavani dà le ultime notizie di calciomercato sul suo futuro. Il bomber uruguaiano ha spento i sogni dell'Inter che aveva inserito il suo nome nella lista dei possibili obiettivi per l'attacco, alla luce dell'ormai (quasi) sfumato colpo Lukaku che sembra destinato alla Juventus. Il Matador nella sua ultima intervista si è detto pronto a restare al Psg fino a fine contratto (2020), dopodiché potrebbe anche decidere di tornare in patria per chiudere la carriera.

Edinson Cavani dà le ultime di mercato e chiude all'Inter

Edinson Cavani in un'intervista a Le Parisien ha parlato del suo futuro. Negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato sul mercato all'Inter a caccia di un bomber di razza, dopo il mancato affondo per Lukaku. Le speranze già flebili dei nerazzurri sono state spente completamente dal calciatore che ha dichiarato: "Del mio futuro ho già parlato la scorsa stagione. Ho promesso, non solo ai tifosi, ma anche a me, che sarei rimasto qui fino alla fine del contratto". Quello che è certo dunque è che il Matador resterà sotto la Tour Eiffel fino al 2020.

Quale futuro per Cavani, dopo il Psg il possibile ritorno in Uruguay

E poi cosa succederà? Non è da escludere anche un ritorno in patria per Edinson Cavani pronto ad un finale di carriera romantico: "Vedremo poi se il calcio mi farà rimanere qui. La mia decisione potrebbe essere quella di tornare a casa, in Uruguay. Ma mi sono ripromesso di concludere questo contratto. Questa è una certezza. Dopodiché, non dipende soltanto da me, bisogna tenere conto della volontà del club e dei tifosi".

Cavani e il possibile rinnovo con il Psg

Da qui ai prossimi mesi però il Psg potrebbe anche mettere sul piatto un rinnovo contrattuale che impedirebbe comunque ai transalpini di perdere nel 2020 a zero il centravanti. Quest'ultimo pensa solo a dare il massimo per quella che ormai considera come una "famiglia": "Onestamente, non ci penso. Non ne abbiamo nemmeno parlato con il club. Il Psg ha avuto un momento difficile alla fine della scorsa stagione, ma sta mettendo tutto in ordine. Forse potremo discuterne in seguito. Sono tranquillo, sia che rimanga o no. L’unica cosa che so è che dal primo giorno del mio arrivo a Parigi ho dato tutto per questa maglia, questa squadra, questa città. Dopo sei anni, per me il Psg è come una casa, una famiglia. Fino all’ultimo, darò il massimo".