Anche dal Belgio è arrivata la convocazione ufficiale della squadra che si giocherà le proprie chance in Russia al Mondiale. Con l'esclusione rumorosa di Radja Nainggolan, il ninja giallorosso che il ct Martinez ha deciso di lasciare a casa per "questioni tattiche". Motivo per cui si sono accese le polemiche e non solo da parte dello stesso interessato, che ha anche dato il proprio addio alla Nazionale.

Tra i 23 che saranno in Russia il prossimo giugno, c'è anche l'infortunato Vincent Kompany nella lista di Martinez, ma Ciman rimane in stand-by in caso di forfait. Tagliato invece il terzino laziale Lukaku che non seguirà i compagni al Mondiale. La lista è stata comunicata attraverso i canali internet della Nazionale, dal sito ufficiale della Federcalcio belga ai vari account social.

Nainggolan il grande escluso. Se Nainggolan rappresenta il passato polemico, Kompany rappresenta il presente preoccupante perché il difensore è stato aggregato ma rischia di non partire ugualmente per la Russia. Come si può notare dal tweet pubblicato oggi dalla Nazionale belga, un altro difensore come Laurent Ciman è in stand-by.

Kompany a rischio. E' pronto a subentrare nel caso l'infortunio muscolare rimediato contro il Portogallo impedisse al capitano del Manchester City di essere presente in Russia. Il ct Martinez, del resto, aveva ammesso di essere preoccupato per le condizioni di Kompany pur provando a non rinunciarvi fino all'ultimo.

Nessuna sopresa. Per il resto, non c'è nessuna sorpresa di rilievo visto che i big, da Hazard a Mertens passando per Romelu Lukaku e de Bruyne, ci sono tutti. Senza Nainggolan, la Serie A perde però un altro elemento: il laziale Jordan Lukaku, presente nell'elenco dei preconvocati ma tagliato all'ultimo.

I 23 convocati per il Belgio

Portieri: Koen Casteels (Wolfsbourg), Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool).

Difensori: Toby Alderweireld (Tottenham), Dedryck Boyata (Celtic), Vincent Kompany (Manchester City), Thomas Meunier (Psg), Thomas Vermaelen (Barcellona), Jan Vertonghen (Tottenham).

Centrocampisti: Yannick Carrasco (Dalian Yfang), Nacer Chadli (West Bromwich), Kevin De Bruyne (Manchester City), Moussa Dembelé (Tottenham), Dries Mertens (Napoli), Youri Tielemans (Monaco), Axel Witsel (Tianjin Quanjian), Leander Dendoncker (Anderlecht), Marouane Fellaini (Manchester United), Thorgan Hazard (Borussia Moenchengladbach), Adnan Januzaj (Real Sociedad);

Attaccanti: Michy Batshuayi (Borussia Dortmund), Romelu Lukaku (Manchester United), Eden Hazard (Chelsea)