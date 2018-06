A ventiquattro anni Paulo Dybala disputerà il suo primo Mondiale. Molto spazio, almeno inizialmente non dovrebbe averlo lo juventino perché lui di fatto è l’alternativa a Messi, unico e intoccabile. Ma la ‘Joya’ dal ritiro della nazionale ha fatto sentire la sua voce e ha detto di essere felicissimo di giocare al fianco del suo idolo: “Leo è sempre stato il mio giocatore preferito, fa cose incredibili e va ammirato per quel che ha fatto, quel che fa e quel che farà”.

Il Brasile è la grande favorita per la vittoria dei Mondiali. Dybala, come tutti gli argentini, non può ai rivali di sempre concedere la posizione di vantaggio e dice di temere soprattutto la Francia, una squadra ricca di talenti e che un giorno potrebb’essere imbattibile:

Se vuoi andare in finale, devi confrontarti con squadre come Brasile, Germania, Spagna e Francia. I francesi per me sono da evitare, sarebbe meglio incontrarli più avanti possibile: hanno giocatori giovani e molto forti e potranno fare moltissimo in prospettiva.

Nell’intervista concessa ‘Tyc Sports’ l’attaccante bianconero ha parlato della sua gioia per la convocazione al Mondiale e ha raccontato del momento dell’esordio con l’Argentina:

Al mio esordio in Nazionale ho tremato per l’emozione e non mi era successo né al debutto nel campionato argentino né in Champions League. Ora giocherò il Mondiale con la ‘Seleccion’ e per me è un sogno che si realizza.

Dybala, Messi e soci cercheranno di riportare l’Argentina sul tetto del mondo. L’albiceleste da decenni ha giocatori meravigliosi in squadra, uno su tutti il numero 10 del Barcellona, ma è dal 1993 che non vince nulla, allora l’Argentina conquistò la Coppa America. Nelle ultime tre grandi manifestazioni l’Argentina è sempre arrivata in finale, ma ha sempre perso (Mondiali 2014, Coppa America 2015 e 2016).