Dopo la Juventus, protagonista dell'impresa in casa del Tottenham, anche la Roma ha staccato il biglietto per i quarti di finale della Champions League 2017/2018. E' bastato un gol di Dzeko ai giallorossi all'Olimpico per ribaltare il 2-1, incassato dallo Shakhtar in terra ucraina permettendo così al calcio italiano di vantare ancora due rappresentanti tra le migliori 8 d'Europa. Un dato storico e che, in virtù dell'ultimo precedente, potrebbe rivelarsi di buon auspicio.

Roma ai quarti di finale di Champions dopo 10 anni

Prestazione matura della squadra di Di Francesco che senza rischiare praticamente mai, e con grande cinismo ha battuto lo Shakhtar davanti al proprio pubblico. La rete di Dzeko ha permesso alla compagine capitolina di raggiungere i quarti di finale di Champions, un risultato che mancava da esattamente 10 anni. Dopo aver tagliato questo traguardo per la prima volta nel 2006/2007, la Roma era riuscita a superare lo scoglio degli ottavi per l'ultima volta nell'edizione 2007/2008 eliminando il Real Madrid, arrendendosi poi al Manchester United.

Champions, due italiane ai quarti. Non accadeva dal 2006/2007

Dopo il passaggio del turno della Juventus a spese del Tottenham, ecco anche l'impresa della Roma contro lo Shakhtar. Il calcio italiano dunque torna a contare su due rappresentanti ai quarti di finale di Champions. Un risultato positivo per il nostro movimento calcistico, ancora scottato dalla clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali di Russia. L'ultima volta in cui due squadre raggiunsero questo risultato fu in 2006/2007.

Il precedente che fa sorridere Roma e Juventus

Nell'edizione 2006/2007 a spingersi fino ai quarti di finale furono proprio la Roma e il Milan. I giallorossi furono eliminati dal Manchester United (memorabile purtroppo il 7-1 in favore dei Red Devils nel match di ritorno per ribaltare il 2-1 dell'andata), che fu messo ko dai rossoneri in semifinale. Rossoneri che poi s'imposero in finale sul Liverpool. E chissà che questo precedente non risulti di buon auspicio anche per questa edizione.

Il rischio derby per Juve e Roma nel sorteggio dei quarti di Champions

Quello che è certo è che Juventus e Roma incroceranno le dita in vista del sorteggio dei quarti di finale di Champions in programma venerdì alle ore 12. Non ci saranno né teste di serie e né limitazioni, e dunque sarà concreta la possibilità di un derby tra le due formazioni italiane. La speranza è quella che questa prospettiva non si verifichi almeno per ora, e che soprattutto sia i giallorossi che i bianconeri possano continuare nella loro splendida avventura europea.