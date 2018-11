Lo sport insegna che non esistono risultati scontati, e la conferma è arrivata nell'ultimo turno di Nations League che ha regalato emozioni e verdetti inaspettati. Al di là del pareggio italiano di San Siro e della clamorosa retrocessione della Germania (da molti preventivata dopo i risultati delle ultime settimane), è più che altro la sconfitta della Francia contro l'Olanda ad aver spiazzato i tifosi. I campioni del mondo in carica, battuti da un'Olanda di recente ricostruita dopo la debacle mondiale, non solo hanno perso la faccia ma hanno anche interrotto la lunga striscia d'imbattibilità: un record che oggi appartiene ad una nazionale che occupa attualmente il 102esimo posto nel ranking Fifa.

I meriti del commissario tecnico sudcoreano

A sorridere per la sconfitta dei francesi, che non perdevano dal 9 giugno 2017, è infatti la nazionale del Vietnam: imbattuta da dieci partite, ovvero dal 29 marzo 2016. Il passo falso contro l'Iraq, andato in scena nel match valevole per le qualificazioni mondiali, è stato infatti l'ultima delusione prima di una striscia positiva di quattro vittorie e sei pareggi. Il merito di questo incredibile exploit è soprattutto di Park Hang-Seo: cinquantanovenne commissario tecnico sudcoreano, in carica dal 2017 e già alla guida dell'Under 23 del suo paese nel lontano 2002.

Il cammino dei vietnamiti

L'incredibile popolarità della selezione vietnamita è arrivato non solo dopo lo stop inatteso della squadra di Deschamps, ma anche in seguito ai risultati di una nazionale (e di una nazione) che non ha mai avuto una grande tradizione calcistica: quattro pareggi consecutivi dopo la sconfitta del marzo 2016, due successi contro la Cambogia, altre due X con Afghanistan e Giordania e le ultime vittorie su Laos e Malesia. Il tutto con solo quattro gol subiti e quindici reti realizzate. Un cammino straordinario che ora cercare di fermare la Birmania: squadra che martedì prossimo proverà a contendere al Vietnam la testa del girone A nel campionato ASEAN del sud-est asiatico.