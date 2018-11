L'Olanda ha battuto per 2-0 il campioni del mondo della Francia e si è rifatta sotto per la qualificazione alla Final Four della Uefa Nations League che si giocherà a giugno: se gli oranje dovessero vincere in casa della Germania domenica potrebbero andare a giocarsi il trofeo a discapito di tutti i pronostici negativi nei loro confronti. La squadra di Ronald Koeman ha battuto i transalpini con un goal per tempo: al 44′ ha realizzato la rete del vantaggio Georginio Wijnaldum, con un tocco sotto misura dopo che Lloris aveva fermato la conclusione ravvicinata di Ryan Babel, e nel finale è Memphis Depay a chiudere la sfida con un colpo sotto su calcio di rigore. Questo risultato ha decretato la retrocessione nella Lega B della Germania: si chiude così il 2018 da incubo per gli uomini di Low che, dopo l’eliminazione alla Coppa del Mondo nella fase a gironi, ha messo a referto un altro risultato negativo.

Lega B, Slovacchia batte 4-1 l'Ucraina

La nazionale slovacca ha battuto con un poker gli uomini di Andriy Shevchenko grazie alle reti di Rusnak, Kucka, Zreľák e Mak ma questo non compromette il passaggio nella Lega A da parte degli ucraini, primi in classifica con 9 punti. La gara di lunedì tra Hamsik & co e la Repubblica Ceca varrà la permanenza nella Lega B.

Lega C, solo due pareggi

Nel gruppo 3 della Lega C sono arrivati due pareggi: sia Cipro-Bulgaria che Slovenia-Norvegia si sono chiuse sul risultato di 1-1. Sia i bulgari che i norvegesi sono ad un passo dalla Lega B, essendo entrambe a 10 punti e probabilmente si dovrà ricorrere al conteggio della classifica avulsa.

Lega D, goleada dell'Armenia in Gibilterra: 6-2

L'Armenia vince per 6-2 a Gibilterra grazie ad un poker di Yura Movsisyan mentre nell'altra gara del girone 4 la Macedonia ha battuto a domicilio il Liechtenstein. A segno anche il palermitano Nestorovski.