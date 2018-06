"Mamma mia frate'…", dice Allan in una story su Instagram. Lo splendido gol segnato da Dries Mertens al debutto Mondiale contro Panama ha mandato in estasi i tifosi del Napoli che – orfani della maglia Azzurra della Nazionale – si dividono tra il Belgio, la Polonia e il Senegal che annoverano tra le proprie fila calciatori partenopei. In attesa di Milik, Zielinski e Koulibaly il pubblico di fede campana può stropicciarsi gli occhi per la magia dell'attaccante che con Maurizio Sarri ha subito un'evoluzione tattica e tecnica incredibile.

Da alter ego di Insigne, a spalla di Higuain, fino a diventare un ‘vero 9' quando Arek è stato costretto al forfait obbligato l'infortunio al ginocchio. E adesso per il ‘Ciro' napoletano (è il soprannome dato a Mertens a testimonianza di quanto sia riuscito a integrarsi nel Golfo) è arrivata anche la grande soddisfazione di una rete (la prima, che ha sbloccato l'incontro) in Coppa del Mondo.

Il vantaggio del Belgio si materializza solo nella seconda parte della gara nonostante il dominio territoriale della prima frazione. Dopo appena due minuti della ripresa ci pensa la punta dei partenopei a spezzare l'incantesimo e lo fa concedendo alla platea uno dei suoi colpi più belli, di quelli ammirati anche con il Napoli nelle sfide di campionato (bello il gol alla Lazio all'Olimpico realizzato con un pallonetto alla Maradona): il belga batte al volo di destro dal vertice dell'area di rigore e trafigge Penedo.

Ounas e Allan – compagni di squadra in azzurro – hanno pubblicato la rete su Instagram e manifestato tutto il loro entusiasmo per quanto fatto da Mertens. Il brasiliano ha scritto sulla sua ‘story' un'espressione di meraviglia molto chiara: "mamma mia frate'…".