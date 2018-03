Nel giorno dell'apertura della camera ardente a Coverciano e a poche ore dal funerale di Davide Astori, anche Ciro Immobile ha voluto ricordare il suo ex compagno di Nazionale in occasione della conferenza stampa della vigilia di Lazio-Dinamo Kiev. Anche l'attaccante biancoceleste è apparso ancora turbato dalla brutta notizia arrivata nella mattinata di domenica scorsa.

"La scomparsa di Davide Astori ha sconvolto tutti nello spogliatoio, anche i ragazzi che non lo conoscevano: e' una tragedia incredibile – ha spiegato Immobile – Mi dispiace tanto non partecipare ai funerali di domani e da parte di tutta la squadra voglio mandare un abbraccio alla famiglia, siamo vicini a loro. Davide lo conoscevo bene. Come persona, era sempre disponibile e umile. La sua scomparsa ci ha toccati nel profondo".

A post shared by Ciro Immobile (@ciroimmobile17) on Mar 4, 2018 at 5:11am PST

Il dolore sui social

Il giocatore della Lazio era stato tra i primi a postare messaggi di cordoglio sul profilo Instagram condiviso con sua moglie Jessica: per l'occasione modificato con l'immagine del volto del povero difensore della Fiorentina. "Non ho parole Davide solo profondo dolore, eri una brava persona e ti sei fatto voler bene da tutti! Ti mando un abbraccio ovunque tu sia riposa in pace campione", aveva invece postato l'attaccante sul suo account ufficiale a poche ore dalla terribile disgrazia di Udine.

Intanto saranno in molti gli amici e i colleghi di Davide che arriveranno a Firenze per dargli l'ultimo saluto. Tra questi anche una folta delegazione dell'Inter. Una ventina di persone, tra giocatori e dirigenti, tutti colpiti dalla scomparsa del capitano della Fiorentina. In testa al gruppo nerazzurro, anche due calciatori che hanno condiviso con Astori l'esperienza in Toscana: Borja Valero e Matias Vecino.