Unica squadra italiana arrivata ai quarti di finale di Europa League, la Lazio è anche la sola italiana impegnata in Europa a poter affrontare il ritorno con il sollievo del vantaggio. Dopo la vittoria per 4-2 contro il Salisburgo, la squadra di Inzaghi va in Austria consapevole che basta un pareggio (anche per 0-0) per accedere alle semifinali. Alla peggio, va bene anche una sconfitta con un gol di scarto. Il risultato dell'andata non è il solo elemento a differenziare questa partita da quelle di Champions League, che vedono impegnate la Roma contro il Barcellona e la Juventus contro il Real Madrid. Mentre questi due match saranno visibili in diretta tv, in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Premium, l'intera partita di Salisburgo-Lazio si potrà vedere solo sulla pay-per-view. In alternativa è possibile vedere in diretta e in chiaro le sole azioni salienti (compresi eventuali gol).

Le azioni salienti in diretta e in chiaro

Il fischio d'inizio di Salisburgo-Lazio è previsto per le ore 21.05 e il solo modo per poter vedere tutta la partita è essere titolari di un abbonamento Sky e sintonizzarsi sul canale 201 di SkySport 1HD. Ciononostante è possibile vedere in chiaro "Diretta gol Europa League" su Tv8 (tasto 8 del telecomando), ossia il collegamento alternato da Mosca, Lisbona, Marsiglia e appunto Salisburgo. In questo modo il tifoso potrà vedere in diretta non solo le azioni salienti di Salisburgo-Lazio, ma anche di CSKA Mosca-Arsenal, Sporting Lisbona-Atletico Madrid e Marsiglia-RB Lipsia. Lo stesso servizio è attivo sul canale 106 di SkySport MixHD.

in foto: Ciro Immobile durante la partita d’andata contro il Salisburgo (@LaPresse).

La vittoria all'andata: 4-2 all'Olimpico

La Lazio era data per favorita e all'andata ha vinto, ma non senza qualche emozione di troppo. Nell'andata del 5 aprile i biancocelesti sono andati in vantaggio per due volte, finendo per essere recuperati altrettante. All'8′ Lulic ha subito aperto le danze e dato l'impressione di una partita in discesa, ma al 31′ Berisha, su rigore, mette la sfera alle spalle di Strakosha. Passano cinque minuti dall'inizio del secondo tempo che ecco che Parolo, di tacco, porta di nuovo in vantaggio i biancocelesti. Al 74′ la doccia fredda: il nipponico Minamino segna e impone nuovamente la parità. La Lazio non resta a guardare e in rapida successione (75′ e 78′) chiude la partita sul 4-2 con i gol di Felipe Anderson e Immobile.

Le probabili formazioni di Salisburgo-Lazio

Pochi i dubbi per Simone Inzaghi, che prima di tutto deve scegliere a centrocampo tra Felipe Anderson e Luis Alberto. Regolarmente in campo Radu, che in difesa sarà affiancato da De Vrij e, probabilmente, da Luiz Felipe. Dubbi per Parolo, che sembra stia recuperando in tempo per la trasferta austriaca. Di seguito i 22 giocatori che scenderanno probabilmente in campo dall'inizio del match.