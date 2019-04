Cosa farà la Juventus con Gonzalo Higuain? E, soprattutto, dove giocherà il Pipita nella prossima stagione? Oltre alle trattative per regalare ad Allegri i giusti rinforzi, lo staff di mercato dei bianconeri dovrà lavorare per sfoltire la rosa. Le ultime notizie raccontano che, oltre a sacrifici dolorosi (Pjanic) per arrivare ad altri obiettivi (Ndombele oppure il sogno Pogba), c'è un questione che va risolta con priorità: ovvero, il ritorno a Torino dell'attaccante argentino reduce da una stagione travagliata. Prima il trasferimento al Milan nell'estate scorsa poi il passaggio al Chelsea a gennaio, nell'uno e nell'altro caso non s'è trattato di un periodo felice per il calciatore trattato a mo' di pacco da sistemare da qualche parte.

Segnali negativi da Londra, il Chelsea non lo riscatterà

Difficile che da Londra arrivino segnali differenti: i Blues non sembrano intenzionati a riscattare Higuain che a Stamford Bridge c'è arrivato solo per i buoni uffici di Maurizio Sarri. Serviva un attaccante, il tecnico toscano fece il nome dell'ex Real che a Napoli aveva realizzato il nuovo record di gol della Serie A: 36 in una stagione, cancellando il primato che apparteneva a Nordahl. Adesso che anche il futuro dello stesso allenatore toscano è in bilico la posizione del Pipita diventa più precaria.

Pipita, valore di mercato e stipendio

Higuain ha un contratto che lo lega alla Juventus fino al 2021 e uno stipendio da 9 milioni netti a stagione che è proibitivo anche per un club ricco. Sacrificato per l'arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero, considerati anche il rinnovo di Mandzukic e l'esplosione di Kean, a Torino sarebbe null'altro che una riserva di lusso. Una situazione paradossale per il calciatore che mise lo zampino nello scudetto conteso punto a punto al Napoli (gol decisivo a San Siro contro l'Inter) ed è poi diventato un soprammobile tanto prezioso e bellissimo quanto poco funzionale rispetto anche al valore di mercato in calo (45 milioni, secondo Trasnfermarkt).

Rischio minusvalenza per la Juventus

Nell'estate del 2016 venne acquistato per 90 milioni, 2 anni dopo il Milan versò 9 milioni per il prestito ma scelse di non esercitare il riscatto fissato a 55 milioni. Cosa significa? Che, data l'età (31 anni) e il costo del giocatore, il rischio di ritrovarsi con una minusvalenza a bilancio è concreto come la difficoltà di riuscire a piazzarlo altrove. Ed è un rischio che la Juventus non può permettersi.

Higuain proposto all'Inter, il no di Marotta

Dove può andare Higuain? Un sondaggio nelle scorse settimane c'è stato con l'Inter, lo ha raccontato il quotidiano torinese La Stampa. I bianconeri hanno provato a mettere il nome dell'argentino sul piatto dei nerazzurri alle prese con la vicenda Icardi, ipotizzando una sorta di scambio di mercato. A dire no alla trattativa, però, è stato l'attuale ad interista, Marotta. Al momento il futuro del Pipita è ancora incerto.